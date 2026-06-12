اشتغال جوانان، کنترل تورم و توجه به مطالبات مردم اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج، با اشاره به ضرورت پاسخگویی مسئولان به نیازهای جامعه اظهار کرد: مسئولیتها در نظام اسلامی امانتی الهی است و مدیران باید با روحیه جهادی و حضور مستقیم در میان مردم، برای حل مشکلات اقدام کنند.
وی با تأکید بر اهمیت شایستهسالاری در نظام مدیریتی کشور افزود: مدیری که با تمام توان در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارد، نمونه واقعی شایستهسالاری است و باید پاسخگوی مطالبات جامعه باشد.
امام جمعه سنندج تصریح کرد: صرف نشستن در پشت میز ادارات نمیتواند مشکلات مردم را حل کند، بلکه حضور میدانی و ارتباط مستقیم با جامعه لازمه موفقیت در مسئولیتهای اجرایی است.
ماموستا رستمی اشتغال جوانان را از مهمترین نیازهای امروز جامعه عنوان کرد و گفت: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باید در صدر برنامههای مسئولان قرار گیرد و همزمان کنترل تورم و نظارت بر بازار نیز بهطور جدی دنبال شود.
وی افزود: مردم امروز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق و اقدامات عملی در جهت بهبود وضعیت معیشتی گام بردارند.
ظرفیتهای توسعهای کردستان و ضرورت توجه ملی
امام جمعه سنندج با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کردستان در حوزه گردشگری، منابع طبیعی، جنگلها و مرز اظهار کرد: این استان از توانمندیهای قابل توجهی برای توسعه برخوردار است اما در برخی زیرساختها، بهویژه حوزه راه و حملونقل، نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است.
وی منابع طبیعی را سرمایهای ارزشمند و امانتی برای نسلهای آینده دانست و از مردم خواست در حفظ جنگلها و مراتع مشارکت فعال داشته باشند.
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف نظامی و امنیتی گفت: نیروهای مسلح کشور شامل ارتش، سپاه، بسیج و فراجا در مقاطع حساس از جمله دفاع مقدس و جنگهای مختلف، با ایستادگی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردهاند و امروز ایران اسلامی به پشتوانه این توانمندیها در جایگاه یک کشور مقتدر قرار دارد.
وی با گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر لزوم صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی افزود: مردم کردستان همواره در مسیر دفاع از ارزشهای نظام پیشگام بودهاند و مسئولان باید با خدمت صادقانه و شنیدن صدای مردم، در مسیر رفع مشکلات گام بردارند.
امام جمعه سنندج در پایان خاطرنشان کرد: هر مسئولی که برای حل مشکلات مردم تلاش کند و مطالبات آنان را بهدرستی پیگیری کند، در انجام وظایف خود موفق خواهد بود.
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