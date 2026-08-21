به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، بر ادامه راه آن امام شهید و بیعت صمیمانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به هفته وحدت و سالروز ازدواج حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س)، این مناسبتها را یادآور اهمیت اخلاق، عشق و وفاداری در زندگی اسلامی دانست.
آمریکا به دنبال ایجاد ناامنی در کشورهای اسلامی است
امام جمعه سیریک با اشاره به پیام پیمان مکه، اظهار کرد: آمریکا همواره به دنبال اسلامستیزی بوده و امروز نیز درصدد ایجاد اغتشاش و ناامنی در عراق و دیگر کشورهای اسلامی است.
سالاری افزود: دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی در سوریه و برهم زدن آرامش عراق هستند و پیام پیمان مکه این است که آمریکاییها نتوانستهاند امنیت کشورهای عربی را تأمین کنند.
مسئولان در تصمیمهای اقتصادی معیشت مردم را در نظر بگیرند
وی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در حوزه معیشت، گفت: مسئولان باید در تصمیمگیریهای اقتصادی، عدالت و وضعیت زندگی مردم را مدنظر قرار دهند و مردم نیز باید فرهنگ مقاومت را گسترش دهند.
امام جمعه سیریک با بیان اینکه «گرانسازی بنزین که روی میز دولت قرار دارد، اشتباه است»، تصریح کرد: مسئولان باید در حوزه معیشت مردم عدالت را رعایت کنند و برنامههایی که تأثیر عمیقی بر زندگی روزمره مردم دارد، با دقت و بررسی همه جوانب اجرا شود.
مسئولان عملکرد خود را به مردم ارائه کنند
سالاری در پایان با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت، اظهار کرد: مسئولان در این ایام به دنبال ارائه عملکرد خود هستند و باید تلاش کنند عملکرد مطلوب و قابل قبولی از خود به مردم ارائه دهند.
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