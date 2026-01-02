به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی جامعه، با توجه به برخی حوادث و اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور، لازم است همه ما با هوشیاری، بصیرت و آرامش برخورد کنیم. دشمنان این ملت تلاش دارند با جنگ ترکیبی، فشار اقتصادی و جنگ روانی، وحدت مردم را خدشه‌دار کنند و اعتماد عمومی را هدف بگیرند.

وی افزود: اعتراضات ممکن است در ابتدا از دغدغه‌های معیشتی و صنفی مردم نشأت بگیرد، اما دشمن سعی دارد با موج‌سواری رسانه‌ای، آن را به اغتشاش، ناامنی و تقابل مردمی تبدیل کند.

امام جمعه بهاباد ادامه داد: باید بدانیم که مشکلات و سختی‌ها تنها مخصوص کشور ما نیست؛ بحران‌های اقتصادی، تورم و نارضایتی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. اما تفاوت ما این است که دارای ایمان، رهبری الهی و منابع انسانی عظیم هستیم که می‌توانند زمینه‌ساز عبور از این شرایط باشند.

ابراهیمی تصریح کرد: مسئولان باید از تمام ظرفیت‌های داخلی، سرمایه‌های انسانی و نخبگان علمی کشور بهره‌برداری کنند. اگر از توان جوانان مؤمن و متخصص استفاده شود، می‌توان گره‌های معیشتی و اقتصادی را گشود و رضایت مردم را افزایش داد.

امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به پرتاب سه ماهواره‌ای که اخیراً در کشور شاهد آن بودیم اشاره کرد و گفت: همین پرتاب اخیر ماهواره‌ها به فضا، نمایشی قاطع از اقتدار علمی و پیشرفت‌های شگرف جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه بهاباد افزود: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌ها نشان داد که دشمنان، چه کسانی که با گرانی سفره مردم را هدف قرار داده‌اند و چه کسانی که با جنگ رسانه‌ای ذهن جوانان را نشانه رفته‌اند، از قدرت و عظمت این نظام در هراسند. این پیشرفت‌ها حاصل همان روحیه جهادی، مدیریت داخلی و بهره‌برداری از نخبگان است که باید در تمام حوزه‌ها پیاده شود.

ابراهیمی با بیان اینکه دشمن امروز از توان دفاعی و قدرت جمهوری اسلامی ایران در هراسند، اظهار داشت: دشمنان از رشد و اقتدار ایران هراس دارند؛ باید توان دفاعی و موشکی را تقویت کنیم، وحدت ملی را حفظ و در برابر جنگ نرم هوشیار بمانیم.

امام جمعه بهاباد ولادت با سعادت نخستین امام شیعیان جهان حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت و اظهار داشت: همچنین، فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) و روز پدر را به همه پدران زحمتکش، به‌ویژه پدران شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. حضرت علی (ع) مظهر عدل، شجاعت و مربی‌ترین پدر برای بشریت است. پدران ما در خانواده‌ها، سنگر اول تربیت اسلامی و انتقال ارزش‌های انقلابی هستند و باید الگوی خود را از ایشان بگیرند. پدران باید در تربیت فرزندانشان برای مقابله با جنگ نرم دشمن بکوشند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی به ایام‌البیض ماه رجب و مراسم اعتکاف اشاره کرد و ضمن تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف اظهار داشت: در این ایام مبارک، وارد ایام‌البیض ماه رجب شده‌ایم؛ روزهای روشنی که فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به امور معنوی و نزدیکی به پروردگار است. مراسم معنوی اعتکاف که با حضور پرشور جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود، نشان‌دهنده روح تشنه این ملت به معنویت ناب اسلامی است. لازم است از همه دست‌اندرکاران، خادمان و بزرگوارانی که در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم نقش داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

وی با اشاره به وفات حضرت زینب کبری (س) افزود: بصیرت و دشمن‌شناسی از ویژگی‌های حضرت زینب (س) بود که تعهد و وفاداری خود را به امام زمان (عج) خود ثابت کرد و بعد از عاشورا نیز با روحیه‌ای سرشار از آگاهی و شجاعت نقشه‌های دشمن را شناخت و آن‌ها را رسوا کرد.