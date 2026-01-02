  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

رحیم‌آبادی: بصیرت و ایستادگی ملت ایران سد راه جنگ ترکیبی دشمنان است

بیرجند- امام جمعه موقت بیرجند گفت: دشمنان با جنگی ترکیبی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به‌دنبال ضربه به کشور هستند، اما بصیرت و ایستادگی ملت ایران این توطئه‌ها را بی‌اثر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیرجند که در مصلای المهدی (عج) برگزار شد، اظهار کرد: دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ماهیتی ترکیبی و چندبعدی دارد و حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست را به‌طور همزمان هدف قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر توطئه‌ها افزود: تجربه حوادث سال ۱۳۸۸ نشان داد که بصیرت و حضور به‌موقع مردم، توطئه‌گران را ناکام گذاشت و دست بیگانگان را کوتاه کرد.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: تبعیت از رهبری، هوشیاری اجتماعی و تلاش در عرصه‌های علمی و فرهنگی، راه اصلی مقابله با دشمنان است.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با اشاره به ایستادگی تاریخی امت اسلامی گفت: ملت ایران امروز نیز با اقتدا به فرهنگ عاشورا و سیره حضرت زینب کبری (س)، در همه میدان‌ها حاضر است و همان‌گونه که حاج قاسم سلیمانی و یارانش نشان دادند، در برابر دشمنان از پای نخواهد نشست.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تغییر تدریجی در حوزه عفاف و حجاب تصریح کرد: این اقدامات به‌صورت نرم و آرام دنبال می‌شود و لازم است نسبت به وضعیت دختران و زنان جامعه، حساسیت و هوشیاری بیشتری وجود داشته باشد.

خطیب جمعه بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود، مصرف بی‌رویه انرژی و مواد غذایی را رفتاری نادرست دانست و گفت: اصلاح الگوی مصرف یک وظیفه همگانی است و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با اشاره به نقش مسئولان افزود: مردم همواره در صحنه حضور دارند و شایسته بهترین خدمات هستند، از این‌رو تلاش مسئولان برای رفع مشکلات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های علمی، پرتاب‌های موفق ماهواره‌ای و ایثار نیروهای مسلح از دستاوردهای مهم کشور است، گفت: خون پاک شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی، نشانه بلوغ ملت ایران و حرکت آن در مسیر تمدن نوین اسلامی است.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر وعده قطعی الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل افزود: قله این مسیر، تحقق غدیر مهدوی است و دشمنان باید بدانند که ماندگار نخواهند بود.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی در آستانه ماه رجب و ایام اعتکاف، این فرصت معنوی را تبریک گفت و بیان کرد: اعتکاف عبادتی سرشار از خودسازی است و حضور پرشور جوانان، آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.

وی از برگزارکنندگان این مراسم قدردانی کرد و خواستار تسهیل حضور دانش‌آموزان در آئین اعتکاف از سوی آموزش‌وپرورش شد.

خطیب جمعه بیرجند در ادامه تأکید کرد: پیمودن صحیح مسیر زندگی تنها با تمسک به ولایت و امامت ممکن است و بدون ولایت، توحید و نبوت به کمال نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی افزود: امامت تنها یک جایگاه حکومتی نیست، بلکه نسخه الهی برای هدایت بشر به سعادت دنیا و آخرت است.

وی با اشاره به فرارسیدن سیزدهم رجب، سالروز ولادت حضرت علی (ع)، گفت: پیام این مناسبت برای امروز جامعه، تقویت معرفت نسبت به حضرت مهدی (عج) و زمینه‌سازی برای ظهور آن حضرت است.

