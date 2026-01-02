به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیرجند که در مصلای المهدی (عج) برگزار شد، اظهار کرد: دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ماهیتی ترکیبی و چندبعدی دارد و حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست را به‌طور همزمان هدف قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر توطئه‌ها افزود: تجربه حوادث سال ۱۳۸۸ نشان داد که بصیرت و حضور به‌موقع مردم، توطئه‌گران را ناکام گذاشت و دست بیگانگان را کوتاه کرد.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: تبعیت از رهبری، هوشیاری اجتماعی و تلاش در عرصه‌های علمی و فرهنگی، راه اصلی مقابله با دشمنان است.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با اشاره به ایستادگی تاریخی امت اسلامی گفت: ملت ایران امروز نیز با اقتدا به فرهنگ عاشورا و سیره حضرت زینب کبری (س)، در همه میدان‌ها حاضر است و همان‌گونه که حاج قاسم سلیمانی و یارانش نشان دادند، در برابر دشمنان از پای نخواهد نشست.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تغییر تدریجی در حوزه عفاف و حجاب تصریح کرد: این اقدامات به‌صورت نرم و آرام دنبال می‌شود و لازم است نسبت به وضعیت دختران و زنان جامعه، حساسیت و هوشیاری بیشتری وجود داشته باشد.

خطیب جمعه بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود، مصرف بی‌رویه انرژی و مواد غذایی را رفتاری نادرست دانست و گفت: اصلاح الگوی مصرف یک وظیفه همگانی است و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با اشاره به نقش مسئولان افزود: مردم همواره در صحنه حضور دارند و شایسته بهترین خدمات هستند، از این‌رو تلاش مسئولان برای رفع مشکلات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های علمی، پرتاب‌های موفق ماهواره‌ای و ایثار نیروهای مسلح از دستاوردهای مهم کشور است، گفت: خون پاک شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی، نشانه بلوغ ملت ایران و حرکت آن در مسیر تمدن نوین اسلامی است.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر وعده قطعی الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل افزود: قله این مسیر، تحقق غدیر مهدوی است و دشمنان باید بدانند که ماندگار نخواهند بود.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی در آستانه ماه رجب و ایام اعتکاف، این فرصت معنوی را تبریک گفت و بیان کرد: اعتکاف عبادتی سرشار از خودسازی است و حضور پرشور جوانان، آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.

وی از برگزارکنندگان این مراسم قدردانی کرد و خواستار تسهیل حضور دانش‌آموزان در آئین اعتکاف از سوی آموزش‌وپرورش شد.

خطیب جمعه بیرجند در ادامه تأکید کرد: پیمودن صحیح مسیر زندگی تنها با تمسک به ولایت و امامت ممکن است و بدون ولایت، توحید و نبوت به کمال نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی افزود: امامت تنها یک جایگاه حکومتی نیست، بلکه نسخه الهی برای هدایت بشر به سعادت دنیا و آخرت است.

وی با اشاره به فرارسیدن سیزدهم رجب، سالروز ولادت حضرت علی (ع)، گفت: پیام این مناسبت برای امروز جامعه، تقویت معرفت نسبت به حضرت مهدی (عج) و زمینه‌سازی برای ظهور آن حضرت است.