به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به تقارن معنادار سالروز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) با سالروز شهادت سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی و ارتحال آیتالله مصباح یزدی، اظهار کرد: در تقویم، برخی همزمانیها حامل پیام و معنا هستند و این تقارن نیز از جمله تقارنهای پرمعناست.
وی افزود: میلاد امیرالمؤمنین (ع) نقطه آغاز ولایت الهی است و شهادت حاج قاسم سلیمانی و ارتحال آیتالله مصباح، نماد استمرار ولایت در روزگار معاصر بهشمار میرود. این همزمانی، جامعه امروز ما را به بازخوانی الگوی «انسان تراز» در مکتب علوی فرا میخواند؛ الگویی که بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمندیم.
امام جمعه الوند تأکید کرد: جامعهای که در آن تواضع، صداقت، صلابت در برابر دشمن، انصاف و مبارزه با هوای نفس، شالوده روابط اجتماعی باشد، میتواند در برابر فتنهها و تهدیدها ایستادگی کند.
جهاد تبیین؛ راهکار اصلی مقابله با جریان شرارت و تحریف
مهدوی با اشاره به ضرورت جهاد تبیین گفت: یکی از اصلیترین راهکارهای مبارزه با جریان شرارت، ظلم و جهالت، همان شیوه جهاد تبیینی است که بازماندگان حادثه عاشورا، بهویژه حضرت زینب کبری (س)، آن را به بهترین شکل انجام دادند و حقیقت را در دل سختترین شرایط به تاریخ منتقل کردند.
نگاه راهبردی حاج قاسم به جمهوری اسلامی
وی با تبیین نگاه شهید سلیمانی به جمهوری اسلامی اظهار کرد: در منطق حاج قاسم، جمهوری اسلامی صرفاً یک ساختار سیاسی نبود، بلکه حرمی مقدس برای حفظ هویت، امنیت، استقلال و کرامت انسانی ملت ایران بهشمار میرفت.
امام جمعه الوند افزود: شهید سلیمانی همواره تأکید داشت که ضعفهای مدیریتی و کاستیهای اجرایی را نباید به پای حقیقت نظام نوشت. از نگاه او، اگر این سنگر فرو بریزد، نهتنها منافع ملی، بلکه اصول دینی، شعائر مذهبی و حتی شأن انسانی مردم نیز در معرض تهدید قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: این تحلیل، پاسخی راهبردی به جنگ شناختی دشمن بود که تلاش میکند با برجستهسازی ناکارآمدیهای مقطعی، مردم را از داشتهای تمدنی و راهبردی غافل سازد.
اعتراض حق مردم است، اما اغتشاش پروژه دشمن
مهدوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از تنشهای اقتصادی یک ماه اخیر، ناشی از ناکارآمدی برخی مسئولان است؛ فشارهایی که بهطور طبیعی موجب نگرانی و نارضایتی مردم مقاوم و عزیز میشود و ممکن است به اعتراضهایی نظیر اعتراض بازاریان بینجامد.
وی افزود: در یک سال گذشته نیز تجمعاتی از سوی اقشار مختلف در مقابل مجلس شکل گرفت که این امر، حقی طبیعی برای مردم بوده است، اما زمانی که اعتراضها با یک عقبه سازمانیافته به اغتشاش، شعارهای ساختارشکن و فضاسازی گسترده رسانهای تبدیل میشود، مشخص است که پروژهای خارجی در کار است.
پیوند تحرکات میدانی با سناریوی آمریکا و رژیم صهیونیستی
امام جمعه الوند با اشاره به تحرکات اخیر دشمنان تصریح کرد: این تحولات همزمان با سفر نتانیاهو به آمریکا و تلاش او برای همراهسازی ترامپ با طرحهای جدید ضدایرانی صورت گرفت. دشمنی که در جنگ اخیر شکست خورد و نتوانست مردم را با خود همراه کند، اکنون دریافته که آغاز نبرد بعدی نه در آسمان، بلکه روی زمین و با ناامنسازی و اغتشاش خواهد بود.
وی ادامه داد: اشتباهات داخلی نیز متأسفانه به این فشارها ضریب داده و زمینه را برای سوءاستفاده دشمن فراهم کرده است.
القای تصویر ایران ضعیف، خط جدید دشمن
مهدوی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد نتانیاهو تلاش دارد این گزاره را به ترامپ القا کند که ایران در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد و هر زمان بخواهند میتوانند علیه آن اقدام کنند؛ به همین دلیل، خط کنش جدیدی در حوزه موشکی تعریف کرده و موضوع هستهای را موقتاً به حاشیه بردهاند.
وی افزود: هرچند این موضوع از نگاه آمریکاییها هنوز به نقطه جوش نرسیده، اما شکستن تصویر دروغین «ایران ضعیف» ضرورتی راهبردی است؛ تصویری که در شش ماه گذشته ضربات متعددی به کشور و محور مقاومت وارد کرده است.
مطالبه مردم؛ برخورد قاطع با عاملان ناامنی
امام جمعه الوند با اشاره به اقدامات خشونتآمیز اخیر گفت: امروز برای ملت ایران روشن است که این جریانها، معترض نیستند، بلکه تروریستهایی هستند که از اتاقهای فکر تلآویو فرمان میگیرند.
وی تصریح کرد: هتک حرمت به قرآن، مساجد و ایجاد ناامنی، مطالبه عمومی برای برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاههای امنیتی و قضائی با این عناصر مزدور را افزایش داده است و جادهصافکنهای رژیم صهیونیستی باید بدانند ایران، جای امنی برای اجرای نقشههای شوم آنان نخواهد بود.
اعتکاف؛ فرصتی برای بازسازی معنوی جامعه
مهدوی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به ایام اعتکاف گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای دعا، تضرع و فاصله گرفتن از حواشی و تمرکز بر خداوند است و اگر انسان نتواند مستقیم به این مقام برسد، میتواند به دامن اهلبیت (ع) پناه ببرد.
وی افزود: آیات، روایات و الگوهای تاریخی نشان میدهد که ایستادگی در برابر فتنهها و جنگ ادراکی دشمن، تنها با خداباوری و معادباوری ممکن است و ماههای رجب، شعبان و رمضان فرصتی مغتنم برای بازسازی این بنیان فکری و معنوی بهشمار میرود.
