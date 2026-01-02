به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبیک ضمن توصیه به تقوای الهی با اشاره به نهج‌البلاغه گفت: زمانی که در خلوت هستید مواظب معصیت الهی باشید و گمان نکنید کسی شما را نمی‌بیند.

وی افزود: امام رضا (ع) فرموده‌اند گناهان کوچک کم کم انسان را به گناهان بزرگ می‌رساند و نباید تأثیر گناهان کوچک را دست‌کم گرفت.

حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: یکی از راه‌های کسب تقوا، قطع رابطه با دوستان ناباب است، زیرا وقتی شیطان رفت، خداوند و نورش وارد زندگی انسان خواهد شد. در ماه رجب که ماه استغفار است، باید از خدا توفیق استغفار بخواهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت و افزود: جایگاه پدر در قرآن ویژه است. قدر پدران زنده را بدانید و حرمت آنان را حفظ کنید و کسانی که پدرشان را از دست داده‌اند، بر سر قبرشان حاضر شوند و از آن توشه ببرند.

امام جمعه آبیک با اشاره به اهمیت سه ولادت ویژه در تاریخ اسلام گفت: ولادت پیامبر اکرم (ص)، حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) از اسرارآمیزترین وقایع تاریخ است. ولادت حضرت علی در داخل کعبه رخ داد و حتی علمای اهل سنت نیز از عظمت ایشان نوشته‌اند.

حجت‌الاسلام روحانی در ادامه به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و اظهار داشت: ما به شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم بدهکاریم و برای جبران این بدهکاری، باید به وصیت‌نامه آنان عمل کنیم.

وی افزود: در وصیت‌نامه استثنایی سردار سلیمانی که شش سال از شهادت او می‌گذرد، آمده است: پشت سر این امام حکیم بایستید؛ این نظام الهی است و اگر از دست برود، تمام درس‌های حوزه‌ها و تلاش‌های ما از بین خواهد رفت. اتصال به ولایت فقیه ضروری است، زیرا دشمنان در ۴۵ سال گذشته بارها کوشیده‌اند مردم را از این عمود خیمه انقلاب جدا کنند.