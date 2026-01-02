  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

وصیت‌نامه سردار سلیمانی راهنمای حفظ انقلاب است

وصیت‌نامه سردار سلیمانی راهنمای حفظ انقلاب است

قزوین- امام جمعه آبیک با بیان اینکه وصیت‌نامه سردار سلیمانی راهنمای حفظ انقلاب است، گفت: ما به شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم بدهکاریم و برای جبران این بدهکاری، باید به وصیت‌ آنان عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبیک ضمن توصیه به تقوای الهی با اشاره به نهج‌البلاغه گفت: زمانی که در خلوت هستید مواظب معصیت الهی باشید و گمان نکنید کسی شما را نمی‌بیند.

وی افزود: امام رضا (ع) فرموده‌اند گناهان کوچک کم کم انسان را به گناهان بزرگ می‌رساند و نباید تأثیر گناهان کوچک را دست‌کم گرفت.

حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: یکی از راه‌های کسب تقوا، قطع رابطه با دوستان ناباب است، زیرا وقتی شیطان رفت، خداوند و نورش وارد زندگی انسان خواهد شد. در ماه رجب که ماه استغفار است، باید از خدا توفیق استغفار بخواهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت و افزود: جایگاه پدر در قرآن ویژه است. قدر پدران زنده را بدانید و حرمت آنان را حفظ کنید و کسانی که پدرشان را از دست داده‌اند، بر سر قبرشان حاضر شوند و از آن توشه ببرند.

امام جمعه آبیک با اشاره به اهمیت سه ولادت ویژه در تاریخ اسلام گفت: ولادت پیامبر اکرم (ص)، حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) از اسرارآمیزترین وقایع تاریخ است. ولادت حضرت علی در داخل کعبه رخ داد و حتی علمای اهل سنت نیز از عظمت ایشان نوشته‌اند.

حجت‌الاسلام روحانی در ادامه به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و اظهار داشت: ما به شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم بدهکاریم و برای جبران این بدهکاری، باید به وصیت‌نامه آنان عمل کنیم.

وی افزود: در وصیت‌نامه استثنایی سردار سلیمانی که شش سال از شهادت او می‌گذرد، آمده است: پشت سر این امام حکیم بایستید؛ این نظام الهی است و اگر از دست برود، تمام درس‌های حوزه‌ها و تلاش‌های ما از بین خواهد رفت. اتصال به ولایت فقیه ضروری است، زیرا دشمنان در ۴۵ سال گذشته بارها کوشیده‌اند مردم را از این عمود خیمه انقلاب جدا کنند.

کد خبر 6710485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها