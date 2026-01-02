مسئولان به فکر مردم باشند؛ تحقق ثبات اقتصادی در سایه تلاش دولتمردان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای نماز جمعه ضمن اشاره به پرتاب ماهواره‌های ایرانی به فضا ابراز کرد: این ماهواره‌ها در حوزه‌های مختلف امنیتی، نظامی، اقتصادی، کشاورزی، آب و هوا و اقلیم و … برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفید است.

وی با بیان اینکه این پرتاب مایه امید است و جوانان ما باید این دستاوردها را ببینند همانطور که دشمنان ما آنها را خوب می‌بینند و رصد می‌کنند، افزود: دشمن از این دستاوردها عصبانی شده و هر کاری از دست شأن بر می‌آید انجام می‌دهند تا جلوی این پیشرفت‌ها را بگیرند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه بعضاً جوانان ما از این دستاوردها اطلاع ندارند، تاکید کرد: جوان امروز باید بداند که ما از کجا شروع کرده و امروز به کجا رسیده‌ایم و این سیر، چطور انجام شده است.

آرامی حکومت پهلوی را فاسد و سراسر فساد و تباهی و سیاهی و ذلت و حقارت خواند و ابراز کرد: امروز از آن حکومت به این عزتمندی و افتخار رسیده‌ایم تا جایی که دغدغه اول و آخر استکبارگران عالم، ایران باشد اما شاهد هستیم که بعضاً جوانان ما که اهل مطالعه نیستند در جریان این اتفاقات قرار نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه جوان ما متأسفانه بعضاً به این مسائل دقت ندارد و فریب می‌خورد، افزود: امروز باید به دستاوردهای کشورمان افتخار کنیم.

امام جمعه گرمسار همچنین تحرکات روزهای اخیر را اغتشاش نامید و گفت: این مسائل با اعتراض نسبت به مسائل اقتصادی و نگرانی‌های مردم و بازاریان آغاز شد اما در ادامه اغتشاش گران به میدان آمده و صحنه را به دست گرفتند و این مسائل را برای کشورمان پیش می‌آورند.

آرامی خطاب به مسئولان بیان کرد: باید قدر این مردم را مسئولان بدانند زیرا ما بهترین مردم را داریم تا جایی که با همه مشکلات شاهد هستیم که عدد کسانی که اغتشاش می‌کنند نسبت به جمعیت شهرهایمان هیچ است و این نشان می‌دهد که مردم ما مردم قدردان و صبوری هستند و در خط نظام حضور دارند لذا مسئولان باید تلاش شبانه روزی برای خدمت به این مردم صورت دهند.

وی در خاتمه صحبت‌های خود افزود: دولت برای فراهم کردن شرایط خوب اقتصادی برای مردم و ثبات اقتصادی از هیچ کوششی دریغ نکند زیرا مردم انتظار دارند تا نابسامانی بازار ارز و طلا و… حل شود زیرا زندگی مردم مختل شده و بازاریان بسیار اذیت شده اند در نتیجه از مسئولان می‌خواهیم که به فکر مردم باشند.