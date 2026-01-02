مطالبه و اعتراض مردم ربطی به بیگانگان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود قنبری در خطبههای این هفته نماز جمعه این شهر، ولادت با سعادت حضرت علی علیهالسلام را به تمام شیعیان و محبان ایشان تبریک گفت و افزود: انشاءالله شفاعت ایشان در شب اول قبر شامل همه ما شود.
وی با اشاره به ویژگیهای علی علیهالسلام بیان کرد: امام برای متقین سه علامت دارد: اخلاق عمل، کوتاهی آرزو و غنیمت دانستن فرصتها.
قنبری تصریح کرد: جمهوری اسلامی به همت جوانانش در لبه پیشرفت قرار دارد. پیامهای پرتاب سه ماهواره نشان داد ایران جایگاه خود را در میان قدرتهای فضایی حفظ و ارتقا داده است و در شرایط فشار حداکثری غرب، از مرحله آزمایش به مرحله تداوم رسیدهایم. مسیر خودکفایی و عزت ملی تنها با اراده استوار محقق میشود.
امام جمعه ارداق همچنین گفت: تقاضای ما از مسئولان این است که راهکارها و برنامههای خود را به طور شفاف برای مردم بیان کنند. این مطالبه یک امر درونخانوادگی و ملی است و هیچ ارتباطی به بیگانگان ندارد.
وی در ادامه، سالروز شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی را یادآور شد و گفت: اخلاص، مردمداری، شجاعت و تدبیر، بارزترین ویژگیهای ایشان بود و ما گرامی میداریم.
قنبری با تأکید بر اهمیت شنیده شدن صدای مردم افزود: مردم امروز مطالبهگر و آگاه هستند و خواستههای آنان از مسئولان، نه تنها بهبود وضعیت زندگی روزمره است، بلکه به معنای شفافیت و پاسخگویی مسئولان در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی نیز هست. هرگاه مسئولان پاسخ روشن به این مطالبات ارائه دهند، اعتماد عمومی تقویت میشود و زمینه توسعه و پیشرفت کشور فراهم میگردد.
وی ادامه داد: مردم حق دارند از مسئولان بخواهند مسیر دستیابی به رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی را به صورت واضح و عملی نشان دهند. مطالبهگری نه انتقاد بیهدف است و نه اعتراض کور؛ بلکه راهی است برای همراهی مردم با نظام و ارتقای کارآمدی ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور.
