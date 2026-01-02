به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر با اشاره به پرتاب سه ماهواره ایرانی از اقدام به عنوان اثبات قدرت فضایی ایران اسلامی یاد کرد.

وی افزود: پرتاب سه ماهواره ایرانی؛ اراده ملی ایران را در اثبات جایگاه خود در باشگاه قدرت فضایی به جهانیان به نمایش گذاشت.

امام جمعه دیباج ادامه داد: این اتفاق همزمان با شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای بین المللی نشان از شکست انزوای جمهوری اسلامی و اعلام استقلال و امنیت ملی است و اثبات کرد که ما از اثبات توانمندی به بهره مندی عملیاتی در حوزه فضا دست پیدا کردیم و از تلاش دانشمندان عزیز کشور بابت این ظفر و قدرت سپاسگزاریم.

قریب در ادامه با اشاره وجود وضعیت اقتصادی کشور و لزوم گرفتن آرایش اقتصادی در روزهای اخیر افزود: اعتراضات اقتصادی بخش‌هایی از بازار، اگر چه دست مایه دوباره عده‌ای اغتشاشگر مزدور قرار گرفت ولی بازاریان ما همواره در بسیاری از بزنگاه‌های انقلاب، یاور حکومت اسلامی بودند.

وی تصریح کرد: ما هیاهوهای عده قلیلی ساختار شکن را هرگز با حق اعتراض قانونی بازاریان محترم یکی نمی‌دانیم؛ چون جماعتی که همواره در خدمت انقلاب بوده هرگز شعار ارتجاعی نمی‌دهد.

امام جمعه دیباج اضافه کرد: دشمن پس از جنگ دوازده روزه از وحدت ملت عصبانی است و دنبال برهم زدن این وحدت با شعار اقتصاد و معیشت است. دستی که ماشه جنگ دوازده روزه را کشید امروز ماشه ارز و دلار را چکانید و پشت این مسأله باز هم همسفره صهیونیست و سلطنت طلبان با حمایت آمریکا وجود دارد.

قریب بیان کرد: سو تدبیرهای اقتصادی قطعاً در این مسأله دخیل بوده است و لازم است دولت و مجلس امروز آرایش اقتصادی در برابر فتنه‌های معیشتی بگیرند و نداشتن آرایش اقتصادی باعث التهابات حوزه ارز؛ دلار و طلا شد و سریعاً باید این مسأله جبران شود.‌

وی گفت: مردم ما حتماً سهم آتش افکنی دشمنان را در جریان اخیر می‌بینند و نخواهند گذاشت دشمنان به اهدافشان دست پیدا کنند.