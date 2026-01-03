رشد ۷۲ درصدی اعتکاف در آذربایجان شرقی؛ حضور ۴۳ هزار معتکف در ۲۴۳ مسجد

احمد ذاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح «سنت حسنه اعتکاف» اظهار کرد: این طرح چندین سال است به همت گروه‌ها و ستادهای مردمی اعتکاف در کشور برگزار می‌شود و امسال نیز همانند سال‌های گذشته، در آذربایجان‌شرقی نیز اجرا شده است.

وی با بیان اینکه امسال شاهد رشد قابل توجه حضور مردم در این آئین معنوی هستیم، افزود: تعداد معتکفان که سال گذشته حدود ۲۵ هزار نفر بود، امسال به حدود ۴۳ هزار نفر افزایش یافته است که نشان‌دهنده استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه از اعتکاف است.

ذاکری ادامه داد: در این دوره، ۲۴۳ مسجد در سطح استان‌ها پذیرای معتکفان بودند و خادمان و دست‌اندرکاران تلاش کردند بهترین شرایط را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه معنوی فراهم کنند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی با تأکید بر حضور پررنگ نوجوانان و جوانان تصریح کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خلوت سه‌روزه با پروردگار و فاصله گرفتن از مشغله‌های روزمره است که آثار آن می‌تواند در سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی افراد ماندگار باشد.

وی به رشد مشارکت دانش‌آموزان نیز اشاره کرد و گفت: امسال در حوزه دانش‌آموزی حدود ۷۵۰۰ نفر در برنامه‌های اعتکاف شرکت کردند که سهم دختران در مقایسه با پسران بیشتر بوده است و این موضوع نشان‌دهنده اعتماد و توجه خانواده‌ها به این سنت معنوی است.

ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه زمان اعتکاف کوتاه است، اما این خلوت معنوی می‌تواند مسیر زندگی نوجوانان و جوانان را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه‌ساز انتخاب‌های آگاهانه‌تر در آینده شود.