۱۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۷

طنین بندگی در تبریز؛ شروع آیین اعتکاف رجبیه

تبریز- همزمان با فرارسیدن ایام اعتکاف، مساجد تبریز میزبان صدها معتکف شدند که برای سه روز خلوت با خدا گرد هم آمده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام‌البیض ماه رجب، آئین عبادی و معنوی اعتکاف با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در مساجد تبریز آغاز شد.

در این مراسم معنوی، معتکفان به مدت سه روز با حضور در خانه‌های خدا، به عبادت، دعا، تلاوت قرآن و خودسازی معنوی می‌پردازند و فضای مساجد تبریز حال‌وهوایی خاص و روحانی به خود گرفته است.

حضور گسترده نسل جوان در این مراسم، جلوه‌ای ویژه به اعتکاف امسال بخشیده و نشان‌دهنده علاقه‌مندی روزافزون نوجوانان و جوانان تبریزی به برنامه‌های معنوی و دینی است.

آئین اعتکاف هر ساله در ایام‌البیض ماه رجب برگزار می‌شود و فرصتی برای تقویت ایمان، آرامش روحی و پیوند عمیق‌تر با آموزه‌های دینی به شمار می‌رود.

