طنین بندگی در تبریز؛ شروع آیین اعتکاف رجبیه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایامالبیض ماه رجب، آئین عبادی و معنوی اعتکاف با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، در مساجد تبریز آغاز شد.
در این مراسم معنوی، معتکفان به مدت سه روز با حضور در خانههای خدا، به عبادت، دعا، تلاوت قرآن و خودسازی معنوی میپردازند و فضای مساجد تبریز حالوهوایی خاص و روحانی به خود گرفته است.
حضور گسترده نسل جوان در این مراسم، جلوهای ویژه به اعتکاف امسال بخشیده و نشاندهنده علاقهمندی روزافزون نوجوانان و جوانان تبریزی به برنامههای معنوی و دینی است.
آئین اعتکاف هر ساله در ایامالبیض ماه رجب برگزار میشود و فرصتی برای تقویت ایمان، آرامش روحی و پیوند عمیقتر با آموزههای دینی به شمار میرود.
