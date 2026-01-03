  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

تبریز در حال‌وهوای اعتکاف؛ مساجد میزبان معتکفان

تبریز در حال‌وهوای اعتکاف؛ مساجد میزبان معتکفان

تبریز- با آغاز ایام‌البیض ماه رجب، آیین معنوی اعتکاف با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مساجد تبریز آغاز شد.

دریافت 96 MB
کد خبر 6710788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها