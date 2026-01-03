https://mehrnews.com/x3b3ZS ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ کد خبر 6710788 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ تبریز در حالوهوای اعتکاف؛ مساجد میزبان معتکفان تبریز- با آغاز ایامالبیض ماه رجب، آیین معنوی اعتکاف با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مساجد تبریز آغاز شد. دریافت 96 MB کد خبر 6710788 کپی شد مطالب مرتبط رشد ۷۲ درصدی اعتکاف در آذربایجان شرقی؛ حضور ۴۳ هزار معتکف در ۲۴۳ مسجد آغاز پرشور اعتکاف دانشآموزی مرند در مسجد ولیالله اعظم طنین بندگی در تبریز؛ شروع آیین اعتکاف رجبیه استقبال امام جمعه چاراویماق از معتکفین نوجوان و جوان آغاز پرشور اعتکاف دانشآموزی در هشترود با حضور گسترده نوجوانان رجب: بانوان آذربایجان غربی در ۷۰ مسجد آذربایجان غربی معتکف شدند برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف دانش آموزی اعتکاف نوجوانی اعتکاف 1404 تبریز
نظر شما