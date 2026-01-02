امام جمعه ضیاءآباد: راه شهیدان مقاومت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر ضیاء‌آباد اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، قدردانی از زحمات پدران بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی در ادامه به سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی باید بدانند که راه شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی ادامه دارد. رژیم غاصب اسرائیل و هم‌پیمانانش باید بدانند که با شهادت این سرداران مقاومت، نه تنها تسلیم نخواهند شد، بلکه عزت و پیروزی آنان روز به روز افزوده خواهد شد.

حجت‌الاسلام خداوردی با تأکید بر ضرورت تبیین حقایق، افزود: تبیین، سرچشمه بیداری و سدی محکم در برابر تلاش‌هایی است که می‌خواهند افکار عمومی را خدشه‌دار کنند. امروز هزاران سایت علیه جمهوری اسلامی به طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و همه، به ویژه جوانان، موظف هستند حقایق را برای مردم بازگو کنند.

امام جمعه ضیاءآباد همچنین به آمادگی مساجد برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف اشاره کرد و گفت: اعتکاف فرصت مناسبی است تا جوانان در مسیر درست قرار گیرند و با زوایای زیبای اسلام بیش از گذشته آشنا شوند.

وی درباره اهمیت معنوی اعتکاف بیان کرد: در این زمان، مؤمن باید تلاش کند به اهداف متعالی خلقت نزدیک شود و به قرب الهی دست یابد. رسیدن به این هدف والای انسانی نیازمند کوشش و خودسازی مستمر است و هر کسی نمی‌تواند بدون تلاش به آن نائل شود.