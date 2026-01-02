افتخاری: اعتراض حق است اما نباید به فتنه و اغتشاش تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی‌اکبر افتخاری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه بخش چندار و شهر کوهسار با تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، به تبیین جایگاه والای امام علی (ع) در اسلام پرداخت و گفت: امیرالمؤمنین (ع) نخستین فردی بود که به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورد و پیامبر خدا (ص) در مقاطع مختلف، بارها به فضائل و عظمت شخصیت آن حضرت تصریح کردند.

وی افزود: جایگاه امیرالمؤمنین (ع) آن‌چنان رفیع است که اتمام و اکمال دین و رسالت پیامبر اسلام (ص) به معرفی ایشان در واقعه غدیر خم به‌عنوان امام و جانشین پیامبر گره‌خورده است و تنها شخصی که در تاریخ اسلام شایسته عنوان «امیرالمؤمنین» است، حضرت علی (ع) می‌باشد.

امام‌جمعه بخش چندار و شهر کوهسار بابیان اینکه هم دوستان و هم دشمنان به فضائل امام علی (ع) اعتراف کرده‌اند، اظهار کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) برای حفظ اصل اسلام از حق مسلم خود گذشت و ۲۵ سال سکوت اختیار کرد، اما هرگز نسبت به سرنوشت اسلام و جامعه اسلامی بی‌تفاوت نبود و در مواقع حساس، برای جلوگیری از انحراف و فتنه، نقش‌آفرینی کرد.

شهید سلیمانی یک مکتب زنده است

افتخاری با گرامیداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، گفت: شهید سلیمانی شخصیتی جامع‌الاطراف، اثرگذار و نعمتی بزرگ برای ایران، منطقه و جبهه مقاومت بود و ثمره مجاهدت‌های او همچنان جاری است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «شهید سلیمانی یک مکتب است»، افزود: در وصیت‌نامه این شهید بزرگوار، حمایت و پایبندی به اصل ولایت‌فقیه و تبعیت از مقام معظم رهبری به‌عنوان محور عاقبت‌به‌خیری مورد تأکید قرارگرفته است.

امام‌جمعه بخش چندار و شهر کوهسار تصریح کرد: شهید سلیمانی ایران اسلامی را «حرم» می‌دانست و معتقد بود اگر ایران آسیب ببیند، اسلام و سایر حرم‌ها نیز درخطر قرار خواهند گرفت؛ از همین رو دشمنی استکبار جهانی و به‌ویژه آمریکا با ایران، ریشه در ایستادگی جمهوری اسلامی دارد.

اعتراض حق است اما اغتشاش خط قرمز است

افتخاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد و نوسانات ارزی به معیشت مردم آسیب‌زده است و لازم است دستگاه قضائی با عوامل اخلال در اقتصاد برخورد جدی داشته باشد.

وی افزود: انتقاد و اعتراض به تصمیمات برخی مسئولان حق مردم است، اما این اعتراض نباید به اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تضعیف اقتدار نیروی انتظامی منجر شود اما متأسفانه در حوادث اخیر، این اغتشاشات منجر به شهادت تعدادی از نیروها شده است.

امام‌جمعه چندار و کوهسار با تسلیت سالروز وفات حضرت زینب کبری (س)، گفت: اگر پیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع) توسط حضرت زینب (س) تبیین نمی‌شد، امروز اثری از اسلام باقی نمی‌ماند چراکه امروز نیز وظیفه ما همراهی با ولایت و تبیین درست وقایع و جریان‌هاست.

پرتاب ماهواره‌ها نشانه توان علمی ایران است

افتخاری با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور، به‌ویژه در حوزه هوافضا، گفت: باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید، دانشمندان و جوانان ایرانی موفق شدند سه ماهواره را طراحی و به فضا پرتاب کنند که نشان‌دهنده توانمندی بالای ملت ایران است.

وی در خاتمه افزود: این ماهواره‌ها در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، مدیریت منابع زیرزمینی، کشاورزی، پایش محیط‌زیست و حتی مباحث امنیتی و دفاعی کاربرد دارند و باید از همه دانشمندان و دست‌اندرکاران این موفقیت بزرگ تقدیر کرد.