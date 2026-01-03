خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اعتکاف آئینی ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی است که فرصتی ناب برای خلوت با خدا و بازگشت به درون انسان فراهم می‌کند؛ آئینی که در آن مؤمنان با گسستن از هیاهو روزمره و دل‌سپردن به سکوت مسجد در مسیر تزکیه نفس و تمرکز بر یاد خدا گام برمی‌دارند و در این سه روز با روزه‌داری دعا و تلاوت قرآن تلاش می‌کنند تا دل را از غبار غفلت بزدایند و جان را به نور ایمان روشن سازند.

از گذشته تا کنون، این سنت الهی همواره مورد توجه مشتاقان معنویت به‌ویژه جوانان قرار داشته و نقشی مؤثر در تقویت باور دینی و ایجاد آرامش درونی ایفا کرده؛ چرا که اعتکاف تنها عبادتی فردی نیست، بلکه جلوه‌ای جمعی از وحدت مسلمانان در مسیر پاکی و بندگی به‌شمار می‌رود.

استان ایلام نیز از جمله مناطقی است که در برگزاری این آئین معنوی پیشتاز بوده و هر ساله با شور و استقبال گسترده مردم همراه می‌شود؛ آئین اعتکاف امسال نیز با حضور اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان و دانشجویان در مساجد استان برگزار می‌شود و حال و هوای معنوی خاصی بر فضا شهرها حاکم کرده است.

به دنبال برگزاری آئین اعتکاف در استان ایلام، تمام شهرها رنگ و بوی عبادت به خود گرفته و معتکفان در طول این سه روز علاوه بر عبادت به شرکت در برنامه‌های فرهنگی سخنرانی‌های اخلاقی و جلسات انس با قرآن می‌پردازند، همچنین روحانیون در این ایام با تشریح فلسفه اعتکاف و تبیین نقش آن در خودسازی فردی و رشد اخلاقی جامعه تلاش می‌کنند تا این سنت معنوی را برای نسل جوان ملموس‌تر و پویاتر سازند.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری آمار ثبت‌نام‌کنندگان اعتکاف امسال در ایلام نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته که این امر نشان‌دهنده استقبال مردمی و علاقه روزافزون آنان به عرصه معنویت است؛ این حضور پرشور را می‌توان نشانه‌ای روشن از تداوم ایمان و پایداری فرهنگی مردم استان در مسیر ارزش‌های الهی به‌شمار آورد

آماده سازی ۱۰۷ مسجد در ایلام برای برگزاری مراسم اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال از شب سیزدهم رجب آغاز شده و تا عصر پانزدهم این ماه مبارک ادامه خواهد داشت؛ آئینی که هر ساله با استقبال گسترده مردم مؤمن استان همراه بوده و امسال نیز حال‌وهوای خاصی به مساجد بخشیده است.

حجت الاسلام علی رحیمی با اشاره به گستره برگزاری این سنت الهی در سطح استان گفت: امسال ۱۰۷ مسجد در نقاط مختلف استان ایلام برای میزبانی از معتکفان آماده‌سازی شده که این میزان از آمادگی، نشان‌دهنده اهتمام جدی مردم و مسئولان برای احیا باشکوه این آئین معنوی است.

رحیمی با اشاره به روند ثبت‌نام‌ها افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تاکنون بیش از هفت هزار نفر برای حضور در مراسم اعتکاف نام‌نویسی کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته؛ البته آمار نهایی همچنان در حال تکمیل است.

وی با تأکید بر نقش پررنگ نسل جوان در این آئین معنوی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از معتکفان امسال را دانش‌آموزان دختر و پسر تشکیل می‌دهند که با انگیزه‌ای ستودنی در این مراسم شرکت کرده‌اند؛ این حضور پرشور، نشانه‌ای روشن از گرایش نسل جوان به آموزه‌های مکتب نورانی شیعه و دین مبین اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به ابعاد تربیتی و اجتماعی این آئین گفت: اعتکاف، فرصتی مغتنم برای خودسازی، انس با قرآن و دعا و تقویت پیوندهای ایمانی و اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم است؛ آئینی که نه‌تنها عبادتی فردی، بلکه جلوه‌ای از همدلی و هم‌افزایی مؤمنان در مسیر بندگی به‌شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: حضور پررنگ جوانان در این مراسم، نویدبخش شکل‌گیری نسلی متدین، آگاه و پایبند به ارزش‌های دینی است؛ نسلی که می‌تواند آینده‌ای روشن برای جامعه اسلامی رقم بزند.

جزئیات برگزاری مراسم اعتکاف در استان ایلام

مسئول اعتکاف شهرستان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی گسترده مساجد برای میزبانی از معتکفان خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به ایام‌البیض ماه رجب، حال‌وهوا معنوی خاصی در جای‌جای استان ایلام حاکم شده و مقدمات برگزاری آئین پرفیض اعتکاف با جدیت در حال پیگیری است.

حجت‌الاسلام مهدی تقوایی با اشاره به گسترهٔ برگزاری این آئین معنوی در سطح استان ایلام اظهار کرد: در مجموع ۱۰۷ مسجد در سراسر استان برای پذیرش معتکفان آماده‌سازی شده که این میزان نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده عزم جدی مردم و مسئولان برای احیا هرچه باشکوه‌تر این سنت الهی است.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان ایلام گفت: در مرکز استان، ۲۸ مسجد میزبان معتکفان هستند که از این تعداد تنها یک مسجد، یعنی مسجد صاحب‌الزمان (عج)، در یکی از روستاها قرار دارد و سایر مساجد در سطح شهر ایلام فعالیت دارند؛ این گستردگی پوشش، امکان حضور آسان‌تر علاقه‌مندان به اعتکاف را در نقاط مختلف شهر فراهم کرده است.

تقوایی افزود: تاکنون ۷ هزار و ۱۹۰ نفر برای حضور در مراسم اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار همچنان در حال افزایش می‌باشد؛ این استقبال گسترده، گواهی روشن بر زنده بودن روح معنویت در میان مردم ایلام است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان و جوانان تشکیل می‌دهند که با شور و اشتیاق خاصی در این مراسم شرکت می‌کنند که این حضور پررنگ، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تداوم ارزش‌های دینی در جامعه است.

مسئول اعتکاف شهرستان ایلام همچنین از برنامه‌ریزی ویژه برای میزبانی دانش‌آموزان در شهر ایلام خبر داد و گفت: ۸ مسجد به‌صورت اختصاصی برای حضور دانش‌آموزان در نظر گرفته شده که از این تعداد، ۵ مسجد به دانش‌آموزان دختر و ۳ مسجد به دانش‌آموزان پسر اختصاص یافته است.

وی گفت: این اقدام با هدف ایجاد فضایی مناسب و متناسب با نیازهای نسل نوجوان و جوان صورت گرفته تا آنان بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری در برنامه‌های اعتکاف مشارکت داشته باشند.

آئین اعتکاف در ایلام، همچون سال‌های گذشته، نه‌تنها فرصتی برای خلوت با خدا، بلکه جلوه‌ای از همدلی و وحدت مؤمنان در مسیر بندگی است؛ آئینی که با حضور پرشور مردم، به‌ویژه جوانان، رنگی تازه به سیما معنوی شهرها می‌بخشد و پیوند دل‌ها را با سرچشمه نور و آرامش مستحکم‌تر می‌سازد.