به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی سلطانی نژاد، گفت: همزمان با شهادت سردار دل‌ها، نخستین رویداد فرهنگی رسانه‌ای «کرمان ملک سلیمان» ویژه فعالان رسانه‌ای «اولین جایزه سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی» آغاز می‌شود.

وی افزود: این رویداد به منظور معرفی معیارهای مکتب شهید سلیمانی، نخستین رویداد رسانه‌ای اختصاصی فعالان رسانه در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است که با معرفی کتاب «باران گرفته» نوشته دکتر احمد یوسف‌زاده، آزاده سرافراز، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این کتاب سپهبد شهید سلیمانی از بدو تولد تا شهادت به صورت ساده و روان به جامعه معرفی شده که مسابقه آن به شکل اینترنتی اجرا خواهد شد.

سلطانی نژاد، با بیان اینکه این نخستین جایزه رسانه‌ای سردار دل‌هاست تصریح کرد: کتاب «باران گرفته است» در جشنواره ابوذر در اختیار اهالی رسانه قرار گرفته است.

وی گفت: آن دسته از فعالان رسانه‌ای که این اثر فاخر را دریافت نکرده‌اند کتاب تهیه و به آنها ارائه خواهد شد.

رئیس بسیج رسانه استان کرمان تاکید کرد: این پویش از ۱۳ دی‌ماه، همزمان با شهادت سردار دل‌ها، رأس ساعت ۰۱:۲۰ آغاز می‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت این پویش و تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به شناخت و ترویج مکتب حاج قاسم، اجرای این پویش به نحو استثنایی برگزار خواهد شد.

سلطانی نژاد، تصریح کرد: این پویش شامل ۵۰ سوال در زمان محدود خواهد بود و فعالان رسانه‌ای با درج نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل، فضای مجازی و نام رسانه می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی بیان کرد: همچنین اینفلو ئنسرها یا فعالان شبکه‌های اجتماعی باید در زمان نام‌نویسی برای شرکت در مسابقه نام پیج و تعداد دنبال‌کنندگان خود را در بخش‌های مشخص درج کنند.

وی تصریح کرد: از میان اصحاب رسانه، به ۶۳ نفر ۶۳ جایزه نفیس به تعداد سن سردار دل‌ها اهدا خواهد شد.

سلطانی نژاد، گفت: امسال سوالات به صورت تستی طراحی شده‌اند، اما در سال‌های آینده تولید محتوا در این رابطه به شکل کار اضافه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با مطالعه این کتاب، فعالان رسانه‌ای با ابعاد مختلف مکتب مرد میدان آشنا شده و در انتقال ویژگی‌های آن عزیز سفر کرده به افکار عمومی اهتمام لازم را خواهند داشت.

سلطانی نژاد، با بیان اینکه به برگزیدگان تندیس، لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد گفت: آغاز این رویداد از ۱۳ دی‌ماه ساعت ۰۱:۲۰ خواهد بود و پایان آن در ایام دهه فجر با برگزاری اختتامیه و حضور مسئولان استانی و کشوری همراه خواهد شد.

وی افزود: به دلیل اهمیت این رویداد بزرگ، منصور الهی به عنوان دبیر نخستین جایزه رسانه‌ای سردار دل‌ها انتخاب شد.