  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

بیمه سلامت با ۹۰ همت بودجه دچار کسری خواهد شد

بیمه سلامت با ۹۰ همت بودجه دچار کسری خواهد شد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با انتقاد از اینکه ۹۰ همت بودجه پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی نیازها نیست، گفت: این بودجه باید ۱۷۱ همت باشد تا زیان انباشته جبران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدمهدی ناصحی، درباره بودجه سال ۱۴۰۵ این سازمان، اظهار داشت: بر اساس قانون، اعتبار بیمه سلامت باید حداقل برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۱ همت باشد اما در بودجه ارائه شده تنها ۹۰ همت دیده شده است.

وی افزود: دولت بخشی از بودجه را برای جبران زیان انباشته سال قبل پیش‌بینی کرده، اما این مبلغ کافی نیست و حداقل باید به ۲ برابر افزایش یابد تا بتواند خسارت‌ها و بدهی‌های گذشته را جبران کند.

ناصحی ادامه داد: قانون به طور مشخص برای صندوق‌های مختلف بیمه سلامت، معیار را ۷ درصد حداقل حقوق تعیین کرده اما متأسفانه این مهم تحقق پیدا نمی‌کند و این آسیب زا است و با توجه به اختلاف منابع و مصارف و هزینه‌های واقعی، نمی‌توان پرداخت‌ها را به موقع به مراکز طرف قرارداد انجام داد.

مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: در حال حاضر برخی مراکز نزدیک به ۷ ماه با تأخیر پرداختی مواجه هستند و این امر موجب آسیب به نظام خدمات‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه، گفت: اگر بودجه به شکل دقیق اعمال نشود، رقم ۹۰ همت پیش بینی شده برای ۱۴۰۵ صرفاً هزینه‌های سال ۱۴۰۴ را پوشش خواهد داد و حتی برای سال ۱۴۰۵ نیز ممکن است نتوانیم یک ریال از هزینه‌ها را پرداخت کنیم و این عقب‌ماندگی بیشتر بر بیمه سلامت اثر می‌گذارد.

ناصحی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در حال انجام اقداماتی است و نگاه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به این موضوع مثبت است و ضروری است نمایندگان مجلس در این زمینه کمک کنند تا بودجه سازمان با واقعیت‌های هزینه و خدمات ارائه شده همخوانی داشته باشد؛ هزینه‌های واقعی ارائه خدمات در بیمارستان‌ها و مراکز طرف قرارداد با افزایش تورم چند برابر شده و اعتبار پیش‌بینی شده باید متناسب با این افزایش هزینه‌ها باشد تا پرداخت‌ها به موقع و کامل انجام شود.

مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: درخواست ما این است که توجه ویژه‌ای به بودجه سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شود تا ضمن پوشش هزینه‌های جاری، زیان انباشته نیز جبران و خدمات بیمه‌ای به مردم بدون تأخیر ارائه شود.

کد خبر 6710880
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها