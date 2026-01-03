بیمه سلامت با ۹۰ همت بودجه دچار کسری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدمهدی ناصحی، درباره بودجه سال ۱۴۰۵ این سازمان، اظهار داشت: بر اساس قانون، اعتبار بیمه سلامت باید حداقل برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۱ همت باشد اما در بودجه ارائه شده تنها ۹۰ همت دیده شده است.

وی افزود: دولت بخشی از بودجه را برای جبران زیان انباشته سال قبل پیش‌بینی کرده، اما این مبلغ کافی نیست و حداقل باید به ۲ برابر افزایش یابد تا بتواند خسارت‌ها و بدهی‌های گذشته را جبران کند.

ناصحی ادامه داد: قانون به طور مشخص برای صندوق‌های مختلف بیمه سلامت، معیار را ۷ درصد حداقل حقوق تعیین کرده اما متأسفانه این مهم تحقق پیدا نمی‌کند و این آسیب زا است و با توجه به اختلاف منابع و مصارف و هزینه‌های واقعی، نمی‌توان پرداخت‌ها را به موقع به مراکز طرف قرارداد انجام داد.

مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: در حال حاضر برخی مراکز نزدیک به ۷ ماه با تأخیر پرداختی مواجه هستند و این امر موجب آسیب به نظام خدمات‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه، گفت: اگر بودجه به شکل دقیق اعمال نشود، رقم ۹۰ همت پیش بینی شده برای ۱۴۰۵ صرفاً هزینه‌های سال ۱۴۰۴ را پوشش خواهد داد و حتی برای سال ۱۴۰۵ نیز ممکن است نتوانیم یک ریال از هزینه‌ها را پرداخت کنیم و این عقب‌ماندگی بیشتر بر بیمه سلامت اثر می‌گذارد.

ناصحی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در حال انجام اقداماتی است و نگاه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به این موضوع مثبت است و ضروری است نمایندگان مجلس در این زمینه کمک کنند تا بودجه سازمان با واقعیت‌های هزینه و خدمات ارائه شده همخوانی داشته باشد؛ هزینه‌های واقعی ارائه خدمات در بیمارستان‌ها و مراکز طرف قرارداد با افزایش تورم چند برابر شده و اعتبار پیش‌بینی شده باید متناسب با این افزایش هزینه‌ها باشد تا پرداخت‌ها به موقع و کامل انجام شود.

مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: درخواست ما این است که توجه ویژه‌ای به بودجه سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شود تا ضمن پوشش هزینه‌های جاری، زیان انباشته نیز جبران و خدمات بیمه‌ای به مردم بدون تأخیر ارائه شود.