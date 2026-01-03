  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

مردم فریب تبلیغات مجازی را نخورند؛ خطر خرید داروهای ناسالم

شاهرود- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مردم درخواست کرد که فریب داروهای تبلیغ شده در فضای مجازی را نخورند.

علیرضا مسعودی صبح شنبه در حاشیه بازرسی از داروخانه‌های شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، از مردم درخواست کرد که فریب داروهای تبلیغ شده در فضای مجازی را نخورند.

وی با بیان اینکه توجه به شاخص‌های اصالت فرآورده‌های غذایی و دارویی از جمله مهمترین ضرورت‌هایی است که مردم باید به آن توجه کنند، افزود: راه‌هایی برای تشخیص داروهای تقلبی از اصل وجود دارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه TTAC و استعلام کد درج‌شده روی برچسب اصالت، از مجاز بودن فرآورده‌ها اطمینان حاصل کرده و از مصرف محصولات تقلبی یا قاچاق جلوگیری کنند.

مسعودی با بیان اینکه سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت نیز آماده دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی در خصوص تبلیغ داروهای غیرمجازی چه در فضای حقیقی و چه مجازی است، تاکید کرد: مردم نقش محوری در جلوگیری از عرضه داروهای قاچاق دارند.

وی با اشاره به خطرات استفاده از داروهای غیرمجاز بیان کرد: داروخانه‌های معتبر بهترین مرجع تأمین داروهای مورد نیاز مردم هستند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: فرآورده‌های فاقد مجوز ممکن است در شرایط غیربهداشتی تولید، بسته‌بندی یا نگهداری شده باشند و استفاده از مواد اولیه نامشخص، افزودنی‌های غیرمجاز، فلزات سنگین، آلودگی‌های میکروبی و ترکیبات دارویی پنهان از جمله مخاطرات بالقوه این محصولات است که می‌تواند منجر به مسمومیت، آسیب‌های کبدی و کلیوی، اختلالات هورمونی و سایر عوارض جدی و گاه جبران‌ناپذیر شود.

