به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران احداث شهرک ۱۵۰۰ واحد حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا که هم‌زمان با فرخنده‌سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های انجام‌شده در اجرای این پروژه، آن را نمونه‌ای ارزشمند از حرکت در مسیر صحیح خدمت‌رسانی به مردم دانست و اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده در این مجموعه، نشان‌دهنده گشوده‌شدن مسیری نو و رویکردی متفاوت در حل مسائل کشور است؛ مسیری که ثابت می‌کند می‌توان با اراده، نگاه جامع و بهره‌ور، محدودیت‌ها و «نشدن‌ها» را به فرصت تبدیل کرد و کارهایی کامل‌تر و اثرگذارتر انجام داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این پروژه علی‌رغم امکان تکمیل و توسعه بیشتر، تا این مرحله کاری بزرگ و شایسته قدردانی است، افزود: تلاش‌های صورت‌گرفته قابل تقدیر است و دولت نیز خود را در حد توان همراه و پشتیبان این مسیر می‌داند.

دکتر پزشکیان در ادامه عمل به آموزه‌ها و سیره حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را کلید رفع بسیاری از مشکلات مبتلابه کشور دانست و تصریح کرد: سیره و کلام امام علی (ع) برای جامعه اسلامی، صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی یا نصایح فردی نیست، بلکه دستورالعملی روشن و اجرایی برای اداره جامعه و حکمرانی عادلانه است. اگر مدعی پیروی از آن حضرت هستیم، موظفیم دستورات ایشان را در رفتار، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها به‌طور عملی اجرا کنیم، نه آنکه تنها به اظهار محبت یا بزرگداشت‌های ظاهری بسنده شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه قرآن کریم و فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) باید به‌عنوان «دستور اجرا» در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: وقتی امام (ع) انجام کاری را امر و از کاری نهی می‌کند، تکلیف ما روشن است. اگر رفتار، تصمیم یا سیاست ما خارج از این مسیر باشد، نمی‌توان ادعای پیروی از راه علوی داشت. ملاک دینداری و تشیع، عمل به عدالت، انصاف و رعایت حقوق مردم است.

دکتر پزشکیان با اشاره به نامه تاریخی امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، این نامه را منشور جامع حکمرانی اسلامی دانست و افزود: در این فرمان، حاکم به پرهیز از تبعیت از هوای نفس، رعایت انصاف نسبت به دوست و دشمن، گشودن دل به رحمت برای مردم و پرهیز از خشونت و تندی بی‌مورد توصیه شده است. مردم یا در دین با ما برابرند یا در آفرینش همانند ما هستند و ممکن است به‌سبب مشکلات اجتماعی و شرایط سخت، دچار خطا شوند؛ در چنین شرایطی، وظیفه حاکم، برخورد همراه با گذشت، رحمت و انصاف است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت سنگین صاحبان قدرت، تصریح کرد: از نگاه امیرالمؤمنین (ع)، مسئولیت به معنای برتری نیست، بلکه امانتی الهی است و حتی بالاتر از حاکم، خداوند قرار دارد. هیچ مسئولی حق ندارد خود را در جایگاهی ببیند که گویی از حساب‌کشی و پاسخ‌گویی مصون است. برخورد عادلانه، پرهیز از تندخویی و تواضع در برابر مردم، لازمه حکمرانی اسلامی است.

دکتر پزشکیان با اشاره به ریشه بسیاری از اختلافات اجتماعی و سیاسی، گفت: بسیاری از نزاع‌ها و تنش‌ها حاصل «منیت» و غلبه هوای نفس است؛ جایی که افراد به‌دنبال منافع شخصی، شهرت یا قدرت بیشتر هستند. اگر از «من» عبور کنیم و به «ما» برسیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و جامعه به سمت همدلی و انسجام حرکت می‌کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، اظهار داشت: دولت خود را موظف می‌داند در حوزه اقتصاد، معیشت و توزیع منابع، عدالت را مبنا قرار دهد. سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع به‌صورت مستقیم و عادلانه به مردم، به‌ویژه اقشار نیازمند، برسد و منافع آن در مسیر توزیع هدر نرود یا موجب تبعیض نشود.

دکتر پزشکیان افزود: در حوزه کالاهای اساسی، انرژی، بنزین، گاز و برق، اگر عدالت مدنظر است، باید سهم مردم به‌صورت برابر و شفاف تعریف شود. نمی‌توان شرایطی را پذیرفت که برخی به‌واسطه مصرف بیشتر، از یارانه‌های پنهان بیشتری بهره‌مند شوند، در حالی که بخش قابل توجهی از مردم عملاً سهمی از این منابع ندارند. دولت در این مسیر مصمم است و اجازه نخواهد داد اجرای عدالت، قربانی فشارها یا منافع گروهی شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری دولت با مجلس در اصلاح سیاست‌های حمایتی، تأکید کرد: هدف دولت، کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از ایجاد فساد در زنجیره تأمین و توزیع است و در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی به عدالت، گفت: راه امام، راه خدا و اجرای دقیق دستورات قرآن است و هیچ گروه، قوم، جنسیت یا باوری نباید مانع اجرای عدالت شود.

به گزارش، رئیس‌جمهور با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم اظهار کرد: ما نه به دنبال قدرت‌طلبی هستیم و نه زورگویی. خداوند ما را به عدل و احسان فرمان داده است. اگر در برخورد با خودی و غیرخودی تفاوت قائل شویم، نه در راه خدا حرکت کرده‌ایم و نه در مسیر امام.

پزشکیان با بیان اینکه قرآن کتاب زندگی است، افزود: امام حسین (ع) در مسیر کربلا فرمود امام کسی است که به کتاب خدا عمل کند، عدالت را برپا دارد و راه حق را در جامعه جاری سازد. عدالت، کتاب و راه حق، وظیفه‌ای است که همه ما باید به سمت آن حرکت کنیم.

وی تأکید کرد: این مفاهیم را نه به‌عنوان شعار و نه صرفاً به‌عنوان نصیحت آموخته‌ام، بلکه به آن باور دارم. دلم می‌خواهد در کشور ما عدالت حاکم باشد و هیچ انسانی شرمنده خانواده‌اش نباشد.

رئیس‌جمهور با انتقاد از رفتار دوگانه قدرت‌های غربی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی به‌صورت بی‌شرمانه در جهان دست به قتل‌عام می‌زنند که همزمان از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی سخن می‌گویند. هر ملتی که با آنان همراه نباشد، سرکوب می‌شود؛ اما اگر ملتی مصمم، متحد و دارای قبله، کتاب و امام واحد باشد، به‌سادگی تسلیم نخواهد شد.

پزشکیان با اشاره به آموزه‌های قرآنی در زمینه حمایت از محرومان تصریح کرد: نمازی که منجر به حل مشکلات مردم، رسیدگی به معیشت نیازمندان و دفاع از یتیمان نشود، بر اساس قرآن ارزشی ندارد. دین‌داری واقعی با بی‌تفاوتی نسبت به معیشت مردم سازگار نیست.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای فراجا گفت: از زحمات شما در حفظ امنیت و سلامت کشور صمیمانه تشکر می‌کنم. اجر واقعی شما نزد خداوند است، اما ما نیز تا جایی که در توان داریم، خود را خدمتگزار شما می‌دانیم.