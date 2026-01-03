هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به پایداری جو و رکود نسبی هوا اعلام کرد که از روز دوشنبه تا پنجشنبه (۱۵ تا ۱۸ دی) به دلیل کاهش سرعت باد در سطح زمین و لایههای مجاور، افزایش غلظت آلایندههای جوی، شکل گیری لایه وارونگی دما در سطح زمین و انباشت آلایندههای جوی پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وارونگی دما به ویژه در مناطق مرکزی استان از جمله کلانشهر اصفهان، لنجان، کبوتر آباد، مبارکه، شاهین شهر و میمه، نجف آباد و برخوار (دولت آباد) رخ خواهد داد.
هواشناسی اصفهان هشدار داده است که شاخص آلودگی به دلیل افزایش غلظت آلایندهها در حد ناسالم برای گروههای حساس افزایش مییابد و در صورت مهار نشدن منابع انتشار ثابت و متحرک آلایندهها، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروهها وجود دارد.
هواشناسی در ادامه لزوم کاهش تردد غیر ضرور و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه، مدیریت بهینه در مصرف سوختهای فسیلی، کنترل فعالیتهای صنعتی آلاینده، کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.
