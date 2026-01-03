خلیج فارس تا دوشنبه مواج و متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در ساعاتی از وقت امروز با افزایش پوشش ابر در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان، احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از امروز، به تدریج سرعت وزش باد شمال غربی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و با تداوم آن تا روز دوشنبه، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست؛ دمای هوا نیز طی این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در برخی نقاط شمالی و مرکزی احتمال بارش پراکنده باران، به تدریج افزایش باد، فردا کاهش ابر و در نواحی غیر ساحلی مه صبحگاهی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد: غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، به تدریج ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، به تدریج ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی متر و از اواخر وقت گاهی تا ۳ متر خواهد بود.