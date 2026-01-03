به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی لرستان، با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امامزمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، دو نفر از عناصر مخرب که با در اختیار داشتن سلاح و مواد پیشساخته انفجاری و آتشزا درصدد اقدامات خرابکارانه و برهمزدن امنیت عمومی بودند، در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر شدند.
در این عملیات، یک قبضه سلاح کلت کمری و مقادیری مواد و تجهیزات پیشساخته بمبهای دستساز و آتشزا از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد. بررسیهای اولیه نشان میدهد متهمان قصد سوءاستفاده از فضای اجتماعی و ایجاد ناامنی را داشتند.
پلیس لرستان با تأکید بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عناصر مخل امنیت اعلام کرد: امنیت و آرامش مردم خطقرمز پلیس است و با هرگونه اقدام ضد امنیتی بهصورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.
