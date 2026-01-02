به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه محمدشهر با تسلیت سالروز ارتحال حضرت زینب کبری (س) در پانزدهم رجب، این بانوی بزرگ اسلام را تجسم صبر الهی دانست و گفت: تاریخ هرگز زنی به صبوری حضرت زینب (س) به خود ندیده است؛ بانویی که در تمام مراحل زندگی، از مدینه تا کربلا و از کربلا تا کوفه و شام، نماد پایداری، بصیرت و ایمان بود.
وی افزود: صبر حضرت زینب (س) برخاسته از نگرش عمیق توحیدی اوست؛ آنجا که در اوج مصیبت فرمود «ما رأیتُ إلّا جمیلاً» و این نگاه، ریشه در صبر قرآنی دارد لذا خداوند در آیه ۲۴ سوره رعد میفرماید: «سَلامٌ عَلَیکُم بِما صَبَرتُم» که نشان میدهد صبر، آرامش روحی و سلامت جسم و جان را به همراه دارد.
پرتاب ماهوارهها پیام روشنی از اقتدار علمی ایران است
امامجمعه محمدشهر در بخش دیگری از خطبهها، با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» از یکی از پایگاههای فضایی روسیه، این رویداد را نقطه عطفی در توسعه فناوری فضایی کشور دانست و اظهار کرد: این مأموریت نهتنها توان سنجشازدور و خدمات داده محور ایران را تقویت میکند، بلکه پیامی روشن از تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در باشگاه انحصاری قدرتهای فضایی جهان است.
غضنفری تأکید کرد: ایران با دستیابی به چرخه کامل فناوری فضایی، شامل طراحی و ساخت ماهواره، تولید ماهوارهبر و زیرساختهای پرتاب و دریافت داده، باوجود شدیدترین تحریمها در جمع کشورهای دارای توان بومی فضایی قرارگرفته است.
وی از شکست پروژه انزوای فناورانه ایران بهعنوان یکی از پیامهای راهبردی این پرتاب یادکرد و افزود: این دستاورد علاوه بر تقویت امنیت ملی، در حوزههایی مانند پایش منابع طبیعی، مدیریت بحران، توسعه ارتباطات مناطق محروم و حتی کاربردهای امنیتی و دفاعی نقش مهمی ایفا میکند و الهامبخش نسل جوان با پیام روشن «ما میتوانیم» است.
پیام رهبر انقلاب نقشه راهی برای آینده ایران
خطیب جمعه محمدشهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به پنجاهونهمین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، گفت: این پیام، هرچند کوتاه، اما ازنظر سیاسی، راهبردی و تمدنی بسیار عمیق است و تصویری روشن از وضعیت منطقه و مسیر پیشروی ملت ایران ارائه میدهد.
غضنفری افزود: رهبر انقلاب در این پیام، به شکست تهاجم سنگین آمریکا و همپیمانانش در جنگ ۱۲ روزه اشارهکرده و تأکید میکنند که قدرت واقعی ایران از ایمان، شجاعت، انسجام اجتماعی و توان علمی بومی سرچشمه میگیرد، نه صرفاً از تجهیزات و بودجههای نظامی.
شهید سلیمانی نماد ولایتمداری و ایمان اجتماعی
وی با اشاره به سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ۱۳ دیماه ۱۳۹۸، گفت: شهید سلیمانی یکی از روشنترین مصادیق پیوند ایمان، فداکاری و ولایتمداری بود؛ شخصیتی تربیتیافته مکتب اهلبیت (ع) و پرورشیافته گفتمان امام خمینی (ره) که الگوی ایمان اجتماعی در جمهوری اسلامی به شمار میرود.
امامجمعه محمدشهر همچنین در خاتمه از موکب جوادالائمه (ع) این شهر به دلیل حضور در گلزار شهدای کرمان و خدمترسانی به زائران شهید سلیمانی قدردانی کرد و این اقدام را جلوهای از فرهنگ خدمت و وفاداری به مکتب شهدا دانست.
