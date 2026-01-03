خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مسجد جامع سنندج این روزها حال و هوای دیگری دارد، صدای آرام تلاوت قرآن، زمزمه دعا و نگاه‌های معصومانه دخترانی که بیشترشان برای نخستین بار طعم اعتکاف را می‌چشند، فضایی متفاوت رقم زده است.

اعتکاف دانش‌آموزی ویژه بانوان، فرصتی است برای بازگشت به خویشتن، برای سکوتی معنادار در دل شلوغی‌های نوجوانی و برای ساختن پیوندی عمیق‌تر با ایمان.

مراسم معنوی اعتکاف دانش‌آموزان دختر در مسجد جامع سنندج به مدت سه روز در حال برگزاری است؛ مراسمی که با برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی و تربیتی، تلاش دارد نسل نوجوان را با مفاهیم دینی، اخلاقی و هویتی پیوندی عمیق‌تر ببخشد.

آغاز رسمی اعتکاف با حضور مسئولان فرهنگی استان

آئین افتتاحیه این مراسم معنوی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، حضور مسئولان فرهنگی و آموزشی در این برنامه، نشان از اهمیت ویژه اعتکاف دانش‌آموزی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر تربیت دینی نسل آینده دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش معنویت در رشد متوازن دانش‌آموزان اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای نوجوانان است تا در کنار آموزش‌های رسمی، به تقویت بُعد معنوی و اخلاقی خود بپردازند و با خودسازی، مسیر آینده‌شان را آگاهانه‌تر انتخاب کنند.

سید فواد حسینی افزود: آموزش و پرورش استان کردستان همواره تلاش کرده است برنامه‌های فرهنگی و دینی را به شکلی هدفمند و متناسب با نیازهای نسل نوجوان طراحی و اجرا کند و اعتکاف دانش‌آموزی یکی از موفق‌ترین این برنامه‌هاست.

اعتکاف؛ پاسخ به نیاز معنوی نسل امروز

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در سخنانی اعتکاف را پاسخی عمیق به نیازهای معنوی نوجوانان دانست و گفت: نسل امروز با حجم گسترده‌ای از اطلاعات، فضای مجازی و فشارهای اجتماعی مواجه است و اعتکاف می‌تواند فرصتی برای بازگشت به آرامش، تقویت بصیرت و تعمیق باورهای دینی باشد.

حجت‌الاسلام برومند رازیانی تأکید کرد: اداره‌کل تبلیغات اسلامی با همکاری آموزش و پرورش و مربیان تربیتی، تلاش کرده است محتوای برنامه‌های اعتکاف دانش‌آموزی به‌گونه‌ای باشد که نوجوانان علاوه بر بهره‌مندی معنوی، ارتباطی واقعی و ملموس با دین برقرار کنند.

برنامه‌هایی فراتر از عبادت؛ ترکیب معنویت و تربیت

مسئول دختران دانش‌آموز معتکف مسجد جامع شهر سنندج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات برنامه‌های در حال اجرا پرداخت و اظهار کرد: مراسم اعتکاف دانش‌آموزی بانوان به مدت سه روز ادامه دارد و در این مدت، برنامه‌های متنوع عبادی، تربیتی و فرهنگی برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

ستاره دلشاد افزود: برگزاری جلسات توجیهی ویژه دانش‌آموزان معتکف توسط مربیان مجرب، نخستین گام این مراسم است تا شرکت‌کنندگان با فلسفه، آداب و اهداف اعتکاف آشنا شوند و بتوانند بهره‌برداری معنوی بیشتری از این فرصت داشته باشند.

از نماز جماعت تا گعده‌های تربیتی

مسئول دختران دانش‌آموز معتکف مسجد جامع سنندج ادامه داد: اقامه منظم نماز جماعت، برگزاری جلسات توجیهی بوم‌نویسی، تشکیل گعده‌های تربیتی، اجرای برنامه‌های بوم‌نویسی و همچنین برگزاری جلسات بصیرتی، از جمله برنامه‌هایی است که در طول این سه روز در حال اجراست.

دلشاد با بیان اینکه برنامه‌ها متناسب با روحیات نوجوانان طراحی شده است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم فضای اعتکاف صرفاً محدود به عبادت فردی نباشد، بلکه بستری برای گفت‌وگو، تفکر، همدلی و رشد فکری دانش‌آموزان فراهم شود.

اولین تجربه اعتکاف؛ روایت‌هایی از دل نوجوانی

در گوشه و کنار مسجد، دخترانی نشسته‌اند که شاید تا پیش از این، مسجد را تنها مکانی برای نمازهای کوتاه می‌دانستند، اما امروز آن را خانه‌ای امن برای گفت‌وگو با خدا یافته‌اند.

بسیاری از این دانش‌آموزان، امسال برای نخستین بار تجربه اعتکاف را پشت سر می‌گذارند.

یکی از دانش‌آموزان معتکف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین بار است که معتکف می‌شوم و تصور نمی‌کردم این‌قدر آرامش‌بخش باشد و دور شدن از تلفن همراه و فضای مجازی کمک کرد بیشتر به خودم و خدایم فکر کنم.

وی افزود: در این روزهای معنوی برای سلامتی خانواده‌ام و برای موفقیت خودم تلاش دعا می‌کنم و سعی می‌کنم از این لحظات معنوی بهترین استفاده را برای ارتباط به پروردگار متعال داشته باشم.

خلوت با خدا؛ راهی به سوی آرامش فکر

دانش‌آموز دیگری با لبخند از حس خوب این تجربه گفت: بودن زیر سقف مسجد و خلوت با خدا، حس سبکی به آدم می‌دهد، انگار ذهنم مرتب‌تر شده و می‌توانم بهتر برای آینده‌ام تصمیم بگیرم.

اعتکاف دانش‌آموزی در مسجد جامع سنندج، تنها یک مراسم عبادی نیست؛ بلکه روایتی زنده از انتخاب آگاهانه نسلی است که در میان شلوغی‌ها، سکوت را برمی‌گزیند

برخی از شرکت‌کنندگان، اعتکاف را عاملی برای افزایش تمرکز، آرامش فکری و حتی موفقیت تحصیلی می‌دانند و معتقدند این سه روز، نگاهشان به زندگی را تغییر داده است.

نسلی که معنویت را انتخاب می‌کند

اعتکاف دانش‌آموزی در مسجد جامع سنندج، تنها یک مراسم عبادی نیست؛ بلکه روایتی زنده از انتخاب آگاهانه نسلی است که در میان شلوغی‌ها، سکوت را برمی‌گزیند و در میان هیاهو، به دنبال معنا می‌شود.

این مراسم نشان می‌دهد اگر فضا و برنامه‌ریزی درست فراهم شود، نوجوانان و دانش‌آموزان نه‌تنها از برنامه‌های دینی فاصله نمی‌گیرند، بلکه با اشتیاق در آن حضور می‌یابند و آن را فرصتی برای رشد و آرامش می‌دانند.

اعتکاف؛ بذری برای آینده‌ای روشن

مراسم اعتکاف ویژه بانوان دانش‌آموز در مسجد جامع سنندج تا پایان ایام اعتکاف ادامه خواهد داشت و برگزارکنندگان امیدوارند این سه روز، بذری ماندگار در دل و ذهن دانش‌آموزان بکارد؛ بذری که در آینده به درختی از ایمان، آگاهی و مسئولیت‌پذیری تبدیل شود.

بی‌تردید، خلوت نوجوانانه با خدا زیر سقف مسجد، تجربه‌ای است که ردپای آن تا سال‌ها در زندگی این دختران باقی خواهد ماند؛ تجربه‌ای که آرامش فکر را به همراه می‌آورد و مسیر موفقیت را روشن‌تر می‌کند.

گفتنی است، اعتکاف دانش‌آموزی در سال‌های اخیر با استقبال چشمگیر نوجوانان و خانواده‌ها در استان کردستان همراه بوده و به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی و تربیتی مورد توجه نهادهای آموزشی و مذهبی قرار گرفته است.

مراسم معنوی اعتکاف امسال با رویکردی منسجم، گسترده و متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی در سراسر استان کردستان و در ۳۵ مسجد در حال برگزاری است.

مراسم اعتکاف در دو بخش دانش‌آموزی و بزرگسالان برگزار و در هر شهرستان، دو مسجد به‌صورت ویژه برای دانش‌آموزان دختر و پسر در نظر گرفته شده است.