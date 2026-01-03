آغاز خلوت عاشقانه بندگان در خانه خدا؛ مسجد جامع سنندج میزبان معتکفین

به گزارش خبرنگار مهر، تنها چند ساعت از آغاز مراسم معنوی اعتکاف گذشته است، اما فضای مسجد جامع سنندج، گواه آغاز سفری درونی و آرام برای معتکفانی است که با نیتی خالص، قدم به خانه خدا گذاشته‌اند.

سکوت آمیخته با زمزمه دعا، قرائت قرآن و نگاه‌های متمرکز بر سجاده‌ها، حال‌وهوایی متفاوت از روزهای عادی به مسجد بخشیده است؛ حال‌وهوایی که نشانه بریدن از مشغله‌های بیرونی و توجه عمیق به خویشتن و پروردگار است.

حضور پرشور معتکفان، به‌ویژه بانوان و دانش‌آموزان دختر و پسر، جلوه‌ای معنادار از پیوند نسل‌ها با مسجد و استمرار زیست معنوی در جامعه را به نمایش گذاشته است.

نوجوانان و جوانانی که با انگیزه‌ای درونی و انتخابی آگاهانه، ساعاتی از فضای پرهیاهوی دنیای امروز فاصله گرفته‌اند تا در سایه عبادت، تفکر و انس با قرآن، تجربه‌ای متفاوت از زندگی معنوی را رقم بزنند.

اعتکاف، آئینی ریشه‌دار در سنت اسلامی است که فرصتی ناب برای بازگشت به خویشتن، بازخوانی مسیر زندگی و تجدید عهد با ارزش‌های الهی فراهم می‌آورد.

در این مراسم، معتکفان با اقامت چندروزه در مسجد، دل از تعلقات روزمره می‌برند و با برنامه‌هایی چون نماز جماعت، قرائت قرآن، دعا، مناجات و جلسات معرفتی، مسیر خودسازی و تقویت ایمان را تمرین می‌کنند.

در مسجد جامع سنندج، نظم و آرامش خاصی بر فضای اعتکاف حاکم است، هر گوشه از شبستان، روایت‌گر خلوتی عاشقانه است؛ برخی در سکوت به تلاوت قرآن مشغول‌اند، برخی دیگر در حال تفکر و مناجات، و گروهی از دانش‌آموزان نیز با دفترچه‌هایی در دست، لحظات ناب این تجربه معنوی را ثبت می‌کنند.

این تصاویر، نشان از آن دارد که اعتکاف تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تمرین صبر، توجه، آرامش و بازسازی روح انسان است.

حضور پررنگ دانش‌آموزان در این مراسم، پیام روشنی برای جامعه دارد؛ نسلی که گاه از آن با عنوان «نسل فضای مجازی» یاد می‌شود، همچنان تشنه معنا، آرامش و ارتباط قلبی با خداست.

اعتکاف دانش‌آموزی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی عمیق‌تر نوجوانان با مفاهیم دینی، تقویت هویت معنوی و ایجاد پیوندی پایدار با مسجد به شمار می‌رود.

برگزارکنندگان این آئین معنوی نیز با فراهم‌سازی بستر مناسب، تلاش کرده‌اند تا شرایطی آرام، منظم و امن برای حضور معتکفان فراهم شود؛ از برنامه‌ریزی دقیق عبادی و فرهنگی گرفته تا توجه به نیازهای رفاهی و آموزشی شرکت‌کنندگان، به‌ویژه دانش‌آموزان.