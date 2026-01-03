به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمله نظامی آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

کالاس: اوضاع را زیر نظر داریم

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا گفت: ما با وزیر روبیو و سفیرمان در کاراکاس صحبت کردیم و از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم. ما بارها تأکید کرده‌ایم که مادورو فاقد مشروعیت است. این اتحادیه بارها از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت حمایت کرده است.

وی افزود: اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت شود. ما خواستار خویشتنداری هستیم و تأکید می‌کنیم که امنیت شهروندان اتحادیه اروپا از اولویت‌های اصلی است.

آلمان: تیم ویژه بحران اوضاع ونزوئلا را بررسی می‌کنند

وزارت خارجه آلمان نیز بیان کرد: ما اوضاع در ونزوئلا را با نگرانی شدید دنبال می‌کنیم. تیم ویژه بحران برای بررسی اوضاع نشستی برگزار خواهد کرد.

اسپانیا: خواهان کاهش تنش هستیم

وزارت خارجه اسپانیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: خواهان کاهش تنش و خویشتنداری هستیم. از همه طرف‌ها می‌خواهیم که به منشور سازمان ملل و قانون بین‌المللی احترام بگذارند. آماده تلاش‌های مؤثر برای حل مسالمت‌آمیز و مذاکره برای بحران کنونی هستیم.

روس‌ها محکوم کردند

همچنین وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: مسکو حامی برگزاری نشست شورای امنیت درباره ونزوئلاست. آمریکای لاتین باید منطقه صلح باشد. باید حق ونزوئلا در تعیین سرنوشت بدون دخالت خارجی و به ویژه دخالت نظامی تضمین شود.

در این بیانیه آمده است: مسکو آماده حمایت از گفتگو میان طرف‌های درگیر درباره ونزوئلاست. ما با نگرانی شدید اوضاع را دنبال می‌کنیم و اقدام خصمانه مسلحانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.

نگرانی ایتالیا

وزارت خارجه ایتالیا نیز اعلام کرد که با نگرانی تحولات ونزوئلا را دنبال می‌کند.

کوبا: حمله آمریکا به ونزوئلا جنایتکارانه است

میگل دایاز کانل رئیس‌جمهوری کوبا در بیانیه‌ای، حمله آمریکا به ونزوئلا را جنایتکارانه خواند و و آن را به‌شدت محکوم کرد.

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کوبا این حمله جنایتکارانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرده و فوراً خواستار واکنش جامعه بین‌المللی است. منطقه صلح ما به‌طور بی‌رحمانه‌ای مورد تعرض قرار گرفته است.

کلمبیا: همه طرف‌ها به گفتگو روی آورند

گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا نیز گفت: با نگرانی شدید گزارش‌های مربوط به انفجارها و تحرکات هوایی غیرمعمول در ساعات اخیر در ونزوئلا را رصد می‌کنیم.

وی افزود: بر منشور سازمان ملل و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید داریم. با هر اقدام نظامی یکجانبه که به بغرنج شدن اوضاع منجر می‌شود یا جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهد، به شدت مخالفیم.

پترو گفت: ما خواستار کاهش تنش فوری هستیم. از همه طرف‌ها می‌خواهیم که از اقداماتی که بر دامنه درگیری می‌افزاید خودداری کنند و به گفتگو و کانال‌های دیپلماتیک روی آورند.

رئیس جمهور کلمبیا گفت: تدابیر لازم امنیتی درباره ثبات مرز کلمبیا و ونزوئلا اتخاذ شده است. همه تدابیر لازم برای تأمین ضروریات و نیازهای انسانی در خصوص مهاجرت‌های احتمالی در نظر گرفته شده است

رئیس جمهور کلمبیا خاطرنشان کرد: خواستار تلاش هر چه سریع‌تر برای کاهش تنش هستیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم از هر اقدامی که منجر به تشدید درگیری و تنش شود خودداری کنند.

وی از وزارت خارجه این کشور خواست که با دیگر کشورها رایزنی کند.

شیلی محکوم کرد

رئیس جمهور شیلی در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: ما این تحرکات نظامی آمریکا در ونزوئلا را محکوم می کنیم و خواستار حل مسالمت آمیز بحران هستیم.

عضو مجلس سنا آمریکا: حمله به ونزوئلا توجیهی ندارد

برایان شاتز عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا گفت: واشنگتن منافع حیاتی در ونزوئلا ندارد که جنگ را توجیه کند.

انصارالله یمن: آمریکا راس شر و مادر تروریسم است

دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: ما به شدت تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می کنیم. حمله نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و پیش از آن محاصره این کشور گواهی بر توحش و جنایتکار بودن آمریکاست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز آمریکا، گواه دیگری بر سیاست آمریکا مبتنی بر نابودی کشورها، کشتار مردم و غارت ثروت آنهاست، این تجاوز آمریکا بار دیگر ثابت کرد که آمریکا رأس شر و مادر تروریسم است.

جنبش انصارالله همچنین بر همبستگی با ونزوئلا و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور آنکه حاضر به تسلیم در برابر سلطه آمریکا نشد، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت، ملت و توانمندی‌های آن برای مقابله با تجاوزات وحشیانه آمریکا تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم برای توقف این تجاوز آمریکا و احترام به اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دست به اقدام فوری بزند.

گروه‌های فلسطینی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و حملات صورت گرفته علیه پایتخت این کشور را محکوم کردند و آن را نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های سلطه‌جویانه و امپریالیستی واشنگتن دانستند.

جهاد اسلامی: حمله آمریکا بیانگر نیت واقعی امریکا برای تحمیل سلطه است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای تجاوز آمریکا به ونزوئلا را اقدامی خصمانه و ادامه‌دار توصیف کرد که از محاصره دریایی تا حملات مستقیم نظامی گسترش یافته است.

این جنبش تأکید کرد که چنین اقداماتی بیانگر نیت واقعی آمریکا برای تحمیل سلطه، اشغال و کنترل ملت‌ها با زور و خشونت است.

در این بیانیه آمده است که تجاوز به ونزوئلا نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی کشورها بوده و ادامه سیاست‌های امپریالیستی با هدف غارت منابع و سرکوب اراده ملت‌ها به شمار می‌رود.

جهاد اسلامی، هدف قرار دادن ونزوئلا را مجازاتی برای مواضع اصولی و تاریخی این کشور در حمایت از مسئله فلسطین و پشتیبانی از ملت‌ها و جریان‌های مقاومت دانست.

این جنبش همچنین مبارزه ملت ونزوئلا برای آزادی و استقلال تصمیم‌گیری را بخشی از نبرد مشترک ملت‌های منطقه علیه استعمار نوین ارزیابی کرد و همبستگی کامل خود را با دولت قانونی ونزوئلا به رهبری نیکلاس مادورو اعلام نمود.

جهاد اسلامی از همه ملت‌ها و جریان‌های آزادی‌خواه جهان خواست در برابر این تجاوز ایستادگی کرده و از اصل حاکمیت کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دفاع کنند.

حماس تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور را محکوم کرد

جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور و همسرش را به شدت محکوم کرد و آن را نقض خطرناک قوانین بین‌المللی و تعرض آشکار به حاکمیت یک کشور مستقل دانست.

در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام، امتداد سیاست‌های ظالمانه و دخالت‌های آمریکا با اهداف امپریالیستی است؛ سیاست‌هایی که به ایجاد و تشدید درگیری‌ها در کشورهای مختلف انجامیده و تهدیدی مستقیم برای امنیت و صلح بین‌المللی محسوب می‌شود.

حماس از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، به ویژه شورای امنیت خواست با اتخاذ تصمیمات قاطع، در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه واشنگتن ایستادگی کرده و حمله نظامی به خاک ونزوئلا را فوراً متوقف کنند.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین: حمله به ونزئلا فصل تازه ای از تروریسم سازمان یافته آمریکا علیه کشورهای مستقل است

در همین راستا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تجاوز امپریالیستی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد و آن را فصل تازه‌ای از تروریسم سازمان یافته آمریکا علیه کشورهای مستقل دانست.

این جبهه تأکید کرد که بهانه‌هایی نظیر مبارزه با قاچاق یا حمایت از دموکراسی صرفاً پوششی برای غارت منابع و سلب تصمیم سیاسی مستقل ونزوئلا است.

جبهه خلق ضمن مقایسه این تجاوز با سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، هشدار داد که ادامه ماجراجویی‌های نظامی آمریکا می‌تواند به گشوده شدن کانون‌های جدید بحران در جهان منجر شود.

این جنبش ابراز اطمینان کرد که ونزوئلا با تکیه بر اراده ملت خود، این مرحله را نیز با قدرت پشت سر خواهد گذاشت.

حزب الله لبنان:ربودن نیکلاس مادورو و همسرش نقض فاحش حاکمیت یک کشور مستقل است

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، حمله تروریستی و قلدرمآبانه آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حمله به کاراکاس، تأسیسات حیاتی، غیرنظامی و مجتمع ‌های مسکونی، و همچنین ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش، نقض فاحش و بی‌ سابقه حاکمیت ملی یک کشور مستقل، حقوق بین‌الملل و منشورها و معاهده ‌های ملل متحد است؛ این اقدام بر اساس بهانه‌ های واهی و دروغین صورت گرفته است. این تجاوز، تأکیدی مجدد بر رویکرد سلطه ‌گری، استکبار و دزدی دریایی است که دولت آمریکا بدون هیچگونه اقدام بازدارنده ‌ای دنبال می‌ کند.

حزب الله بیان کرد: این اقدام نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به ثبات و امنیت بین‌المللی، تثبیت و دامن زدن به قانون جنگل، نابودی باقیمانده ساختار نظام بین‌الملل و خالی کردن آن از هر محتوایی است که بتواند ضمانت یا امنیتی را برای ملت‌ها و کشورهای جهان فراهم کند.

در بیانیه آمده است: ایالات متحده آمریکا، که همچنان در توهم سلطه و سیطره به سر می‌ برد، به ویژه با رئیس‌ جمهور فعلی خود، سیاست‌ های خصمانه و متجاوزانه را در پیش گرفته که بر اساس تسلیم کردن کشورهای آزاد و غارت ثروت و منابع آنها استوار است. آمریکا با راهبری پروژه‌ های جنگی که هدف آنها تغییر نقشه کشورهای جهان است، در حالی که به دروغ ادعا می‌ کند که صلح را در جهان گسترش می ‌دهد و از دموکراسی و حق ملت‌ ها در تعیین سرنوشت خود حمایت می ‌کند، اما به سرعت چهره جنایتکار واقعی خود را آشکار می ‌سازد.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: آمریکا از افغانستان تا عراق، یمن، ایران و ایجاد تروریسم و حمایت از رژیم صهیونیستی که رفتار جنایتکارانه، متجاوزانه و استعمارگرایانه یکسانی با آن دارد، چهره جنایتکارانه خود را آشکار ساخته در حالی که جامعه بین‌المللی به جای اینکه قیام کند و زنگ خطر را به صدا درآورد تا این تجاوزات و اقدامات قلدرمآبانه آمریکا را رد و مهار کند در سکوتی شرم‌آور فرو رفته است. تجاوز امروز آمریکا به ونزوئلا تهدیدی مستقیم علیه هر کشور مستقل و دارای حاکمیت است که سلطه و تسلیم را رد می‌کند.

حزب‌الله لبنان در بیانیه خود بر همبستگی کامل خود با ونزوئلا، مردم، ریاست جمهوری و دولت آن، در برابر این تهاجم و استکبار آمریکا که در قبال عزم و اراده مردم آزاد ونزوئلا شکست خواهد خورد، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: مردم ونزوئلا هرگونه سلطه و استعمار را در سرزمین خود رد کرده‌ و همواره از مسائل مربوط به حق و مستضعفان در جهان، به ویژه مسأله فلسطین، حمایت کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان در پایان از همه کشورهای جهان، دولت‌ها، ملت‌ ها و گروه‌ های آزاد خواست که این تجاوز را محکوم کرده و در کنار ونزوئلا و مردم آن بایستند و از حق آنها در دفاع کامل از حاکمیت و استقلال خود حمایت کنند.