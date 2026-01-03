حزب موتلفه اسلامی: تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بین الملل حزب موتلفه اسلامی، تجاوز نظامی آشکار و جنایتکارانه رژیم ایالات متحده آمریکا به خاک کشور مستقل ونزوئلا را به شدیدترین شکل ممکن محکوم مینماید. این اقدام وحشیانه که با نقض فاحش اصول مسلم بینالمللی و منشور ملل متحد همراه بوده، گواهی دیگر بر ماهیت استکباری و مداخلهگر این رژیم در امور داخلی سایر کشورهاست.
ما این تجاوز را نه تنها خطری مستقیم علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت مردم مبارز ونزوئلا، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در کل منطقه آمریکای لاتین و نظام بینالملل میدانیم. معاونت بین الملل حزب موتلفه اسلامی حمایت قاطع و بیقید و شرط خود را از دولت قانونی و ملت شریف و مقاوم ونزوئلا و همچنین نیروهای مسلح این کشور در دفاع از میهن اعلام میدارد.
ما از کلیه نهادهای بینالمللی، سازمانهای منطقهای و تمامی کشورهای مستقل میخواهیم در برابر زورگویی و نقض آشکار قوانین بین المللی را سکوت نکرده و با اقدام عملی، متجاوز را وادار به توقف فوری حملات و خروج از خاک ونزوئلا نمایند.
سازمان ملل متحد باید بدون فوت وقت، با تشکیل جلسهای فوری، مسئولیت تاریخی خود را در قبال این تجاوز آشکار ایفا کند.
رژیم آمریکا با ادامه این روند جنگافروز و یکجانبه گرایانه، بار دیگر نشان داد که برای تحمیل خواست نامشروع خود بر ملتها، حتی از اقدام نظامی مستقیم نیز باکی ندارد. این اقدام، یادآور دخالتها و جنایات گذشته این رژیم در نقاط مختلف جهان از جمله در ایراد و منطقه غرب آسیاست.
ما همچنان که بر وحدت و انسجام تمامی جریانهای انقلابی و مقاومت در منطقه و جهان تأکید داریم، اطمینان کامل داریم که ملت قهرمان ونزوئلا و دولت مردمی آن، با اتکا به اراده محکم خود و با آرمانهای والای استقلال خود در مقابل این توطئه شوم جهانی ایستادگی پیروزمندانه خواهند کرد.
