مدارس ابتدایی نوبت صبح دماوند غیر حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری‌آزاد، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از تعطیلی مراکز آموزشی مقطع ابتدایی در نوبت صبح خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به برودت شدید هوا و در راستای صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، و بنا بر درخواست رؤسای ادارات آموزش و پرورش دماوند و رودهن، با موافقت ستاد مدیریت بحران شهرستان، کلیه مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه سال جاری در سطح شهرستان دماوند تعطیل اعلام می‌شود.

فرماندار دماوند افزود: آموزش دانش‌آموزان این مقاطع در روز یادشده از طریق بستر آموزشی «شاد» و به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.