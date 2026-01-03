https://mehrnews.com/x3b4ch ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷ کد خبر 6711249 استانها فارس استانها فارس ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷ پشتپردۀ اعتراضها؛ ضدانقلاب این ۱۰۰ نفر را جای کل کازرون جا زد کازرون- رسانههای ضدایرانی این جمعیتهای کوچک ۱۰۰ نفره را اعتراض کل مردم شهر کازرون نام گذاشتند. دریافت 14 MB کد خبر 6711249 کپی شد مطالب مرتبط لیدر اغتشاشات کوار یک قاتل فراری در خارج از کشور است برملا شدن دروغی دیگر از شایعهسازان در مرودشت میرحاجی: قاطعانه با آشوبگران در فارس برخورد میشود بیگناهی در میان اعتراضات؛ ماجرای جوان مرودشتی که قربانی شد قهرمانان خاموش مرودشتی بعد از هیاهوی هیچ آرامش و امنیت در مرودشت برقرار است تجمع اعتراضی مرودشت پایان یافت برچسبها تجمع اعتراضی اعتراضات مردمی کازرون
