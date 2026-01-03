ترافیک پرحجم محورهای مواصلاتی قزوین در موج بازگشت مسافران

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تعطیلات چندروزه اخیر، طی روزهای گذشته شاهد ترافیک پرحجم به سمت استانهای غربی و شمالی کشور بودیم و هماکنون نیز بار برگشت مسافران به سمت مرکز کشور در حال شکلگیری است.
وی افزود: در آزادراه قزوین ـ رشت، بهویژه در محدوده تونل شیرینسو، ترافیک پرحجم گزارش شده و در محور قزوین ـ زنجان نیز در محدوده کنارگذر قزوین ـ کرج، از عوارضی شماره ۲ تا شهر محمدیه، ترافیک در ساعات اوج بهصورت نیمهسنگین و در برخی مقاطع سنگین است.
فرمانده پلیس راه استان قزوین با اشاره به شرایط جوی و بارشهای اخیر گفت: با وجود بارشها، خوشبختانه تمامی محورها باز بوده و مسدودی نداریم، اما به دلیل لغزندگی سطح راهها، بهویژه در محور قزوین ـ همدان، آزادراه رشت و جاده قدیم رشت، شاهد کندی و گرههای ترافیکی هستیم.
تقیخانی تأکید کرد: رانندگان لازم است با دقت بیشتری رانندگی کرده و حتماً رعایت فاصله طولی مناسب، سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای پلیس راه را در دستور کار قرار دهند و در صورت نیاز، برای استراحت در مسیر توقف کنند.
وی در ادامه بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته حادثه ترافیکی منجر به فوت یا جرح در محورهای استان گزارش نشده، اما ۴۶ فقره تصادف خسارتی به ثبت رسیده که با توجه به لغزندگی جادهها قابل پیشبینی بوده است، هرچند رعایت بیشتر مقررات میتواند از وقوع همین حوادث خسارتی نیز جلوگیری کند.
فرمانده پلیس راه استان قزوین در پایان گفت: همکاران پلیس راه با آمادگی کامل در سطح محورهای استان حضور دارند و امیدواریم رانندگان با صبر و رعایت قوانین، سفری ایمن را تجربه کرده و سالم به مقصد برسند.
