حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: بارش شدید برف که از شب گذشته در ارتفاعات و محورهای کوهستانی استانهای شمالی کشور آغاز شده، امروز نیز ادامه دارد و موجب لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و کندی تردد در برخی محورهای اصلی شده است.
وی گفت: بر اساس اعلام ادارهکل راهداری، در محورهای هراز، کندوان، فیروزکوه و آزادراه تهران–شمال بارش برف گزارش شده و نیروهای راهداری از بامداد امروز با تجهیزات کامل در حال برفروبی و نمکپاشی هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی افزود: رانندگانی که قصد تردد در محورهای برفگیر را دارند، حتماً زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی، لباس گرم و سوخت کافی همراه داشته باشند. شرایط جوی پایدار نیست و احتمال انسداد مقطعی جادهها وجود دارد.
وی افزود: لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید، احتمال تصادف و لغزش خودروها را افزایش میدهد. همکاری مردم در کاهش تردد، نقش مهمی در مدیریت ایمنی مسیرها خواهد داشت.
مدیر کل مدیریت بحران از شهروندان خواسته است قبل از سفر، آخرین وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کرده و در صورت امکان سفرهای خود را به پس از پایان فعالیت سامانه بارشی موکول کنند.
نظر شما