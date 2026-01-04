شکری: ۳۶ هزار کیلومتر راه در آذربایجان غربی برف روبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه اظهار کرد: در پی بارش برف و در برخی مواقع وقوع کولاک ۲۷ هزار و۱۸۵ کیلومتر برف روبی در راه‌های اصلی وفرعی و۹۱۷۵ برف روبی در راه‌های روستایی استان انجام شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این عملیات زمستانی، ۴۲۵ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در محورهای مختلف استان به کار گرفته و بیش از ۲۰ هزار تن شن و ماسه مصرف شد.

شکری عنوان کرد: عوامل راهداری استان علاوه بر بازگشایی محورها، نسبت به اسکان اضطراری ۳۰۰ نفر از مسافران و شهروندان اقدام و ۴ هزار و ۱۲۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کردند.

وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی نزدیک به ۴ هزار بار راههای روستایی مسدود شده بر اثر برف و کولاک مکرراً و درچندین نوبت بازگشایی شد، اظهار کرد: همچنین طی این مدت ۷۷ هزار و ۱۰ تماس تلفنی مردمی با سامانه ۱۴۱ استان ثبت شد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: ضمن تداوم آمادگی راهداران، از هم‌استانی‌ها و رانندگان درخواست می‌شود پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.