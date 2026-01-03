  1. استانها
برگزاری مراسم اعتکاف در پنج نقطه شهرستان فهرج

فهرج- امام جمعه فهرج گفت: مراسم معنوی اعتکاف در این شهرستان با حضور ۶۷۰ نفر در پنج نقطه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی قربانی نژاد، عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان فهرج با حضور ۶۷۰ نفر در پنج نقطه از شهرستان در حال برگزاری است.

وی گفت: در سال جاری اعتکاف در شهرستان فهرج ۵۰ درصد رشد داشته و با استقبال خوبی روبه رو شده است که این نوید بخش اعتکاف خوب و یک آینده روشن است.

وی افزود: قریب به ۷۰ درصد معتکفین فهرجی از قشر جوان و نوجوان هستند که این حضور نسبت به سال‌های گذشته با رشد دو برابری همراه است.

وی بیان کرد: همچنین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، معرفتی متنوعی متناسب با گروه‌های سنی مختلف پیش‌بینی شده است و این برنامه‌ها با هدف تعمیق معنویت، تقویت هویت دینی و افزایش معرفت دینی شرکت‌کنندگان در طول ایام اعتکاف اجرا می‌شود.

قربانی نژاد، گفت: امسال حضور متقاضیان اعتکاف با استقبال بالایی همراه بود، اما به دلیل محدودیت زمانی و مکانی که پیش آمد مجبور شدیم از ثبت نام عده‌ای از متقاضیان اعتکاف چشم پوشی کنیم.

امام جمعه فهرج، امیدواری گفت: انشاالله در سال آینده بتوانیم این ظرفیت را افزایش دهیم و از معتکفین بیشتری استقبال کنیم.

