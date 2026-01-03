برگزاری مراسم اعتکاف در پنج نقطه شهرستان فهرج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی قربانی نژاد، عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان فهرج با حضور ۶۷۰ نفر در پنج نقطه از شهرستان در حال برگزاری است.

وی گفت: در سال جاری اعتکاف در شهرستان فهرج ۵۰ درصد رشد داشته و با استقبال خوبی روبه رو شده است که این نوید بخش اعتکاف خوب و یک آینده روشن است.

وی افزود: قریب به ۷۰ درصد معتکفین فهرجی از قشر جوان و نوجوان هستند که این حضور نسبت به سال‌های گذشته با رشد دو برابری همراه است.

وی بیان کرد: همچنین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، معرفتی متنوعی متناسب با گروه‌های سنی مختلف پیش‌بینی شده است و این برنامه‌ها با هدف تعمیق معنویت، تقویت هویت دینی و افزایش معرفت دینی شرکت‌کنندگان در طول ایام اعتکاف اجرا می‌شود.

قربانی نژاد، گفت: امسال حضور متقاضیان اعتکاف با استقبال بالایی همراه بود، اما به دلیل محدودیت زمانی و مکانی که پیش آمد مجبور شدیم از ثبت نام عده‌ای از متقاضیان اعتکاف چشم پوشی کنیم.

امام جمعه فهرج، امیدواری گفت: انشاالله در سال آینده بتوانیم این ظرفیت را افزایش دهیم و از معتکفین بیشتری استقبال کنیم.