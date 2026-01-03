  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

ترامپ: بعد از مادورو آمریکا بر ونزوئلا حکومت خواهد کرد

ترامپ: بعد از مادورو آمریکا بر ونزوئلا حکومت خواهد کرد

دونالد ترامپ در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: بعد از مادورو آمریکا بر ونزوئلا حکومت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌پی‌آر، سخنرانی دونالد ترامپ درباره تجاوز نظامی علیه ونزوئلا آغاز شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی درباره جزئیات تجاوز نظامی به ونزوئلا گفت: ما قبل از حمله به اقامت‌گاه مادورو، برق شهر کاراکاس را قطع کردیم.

وی افزود: آماده حمله گسترده‌تر به ونزوئلا هستیم؛ حمله اول موفق بود. هدف عملیات نظامی، بازداشت و آوردن مادورو و همسرش برای محاکمه بود؛ نیروهای هوایی، زمینی و دریایی در عملیات ونزوئلا مشارکت داشتند.

او ادامه داد: مادورو در تاریکی شب بازداشت شد. ما توان نظامی ونزوئلا را فلج کردیم. ما قصد داریم تا زمانی که ونزوئلا یک انتقال قدرت امن انجام دهد بر ونزوئلا حکومت کنیم و انتخابات برگزار خواهیم کرد.

شرکتهای نفتی آمریکا به ونزوئلا می‌روند و پول کسب خواهند کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: بالگردها، هواپیماها و افراد زیادی در این عملیات مشارکت داشتند، اما هیچ کس نه کشته شد و نه خسارتی برای تجهیزات ما پدید آمد. مادورو و همسرش منتظر ما بودند و خیلی سریع بازداشت شدند.

او افزود: مادورو و همسرش در حوزه قضائی جنوب نیویورک تحت پیگرد قضائی هستند. ما بر ونزوئلا حکومت خواهیم کرد. شرکتهای نفتی آمریکا به ونزوئلا خواهند رفت و پول و سود کسب خواهند کرد.

ترامپ گفت: اگر لازم باشد، آماده‌ایم حمله‌ای دوم و بسیار گسترده‌تر انجام دهیم. ارتش در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت اختلال در برنامه‌های آمریکا، وارد عمل شود.

اذعان به چشم طمع آمریکا به نفت ونزوئلا

رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرد: مداخله آمریکا در ونزوئلا درهای تازه‌ای را به روی شرکت‌های نفتی آمریکایی خواهد گشود و این شرکت‌ها به‌زودی در پروژه‌های عظیم انرژی در این کشور مشارکت خواهند کرد.

او افزود: ما شرکت‌های بسیار بزرگ نفتی آمریکا را وارد این کشور خواهیم کرد تا درآمدزایی کنند.

پیش از این بسیاری از تحلیلگران تاکید می‌کردند که ادعای «مبارزه با مواد مخدر» بهانه است و هدف اصلی واشنگتن برای تجاوز نظامی علیه ونزوئلا تصاحب و غارت منابع طبیعی و به‌ویژه ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا است.

ادعای واهی علیه ونزوئلا برای توجیه تجاوز نظامی

رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه تجاوز غیرقانونی نظامی علیه ونزوئلا و خلاف منشور سازمان ملل و تمام قراردادها و توافق‌های بین‌المللی مدعی شد: این کشور به میزبان دشمنان خارجی در منطقه ما تبدیل شده بود و در حال به‌دست آوردن سلاح‌های تهاجمی تهدیدآمیز بود.

به ادعای ترامپ: دولت‌های دیگر آمریکا این تهدیدهای روبه‌افزایش امنیتی در نیمکره غربی را نادیده گرفته بودند اما ما در حال احیای قدرت آمریکا به شکلی بسیار قاطع هستیم.

برای ماچادو سخت است که رهبر باشد

ترامپ در پاسخ به اینکه آیا با «ماریا کورینا ماچادو» رئیس مخالفان دولت مادورو در تماس است گفت با او تماس نگرفته و در ادامه افزود: برای او خیلی سخت است که رهبر باشد. او در داخل کشور از حمایت یا احترامی برخوردار نیست. او زن بسیار خوبی است، اما احترام لازم را ندارد.

کد خبر 6711351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      6 0
      پاسخ
      پایه های ظلم سست است و هیچگاه پایدار نخواهدبود. مرگ بر ترامپ مرگ بر ایالات متحده آمریکا مرگ بر انگلیس مرگ بر فرانسه و مرگ بر اسرائیل
    • احمدخداجو IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      3 0
      پاسخ
      هیچ راهی برای مقابله با ونزوئلا پیدا نکرده دست به راهزنی و گروگانگیری زده. راهزن ها عاقبت نابود می شوند و راهزنی مثل ترامپ و نتانیاهو باید بین المللی دستگیر شوند و به سزای اعمالشان برسند.
    • GB ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      10 0
      پاسخ
      مواد مخدر؟رییس جمهور زن ؟؟؟چی شد ،
    • GB ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      8 0
      پاسخ
      درس عبرت برای ایرانیان و آشوب گران، اونها ایران و معادن ان را میخواهند و از بین بردن بازمانده امپراتوری ایران بزرگ ، نه چیز دیگر
    • علی IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      چی شد اون زن که جایزه نوبل گرفت چرا قدرت رو در دست نگرفت؟ مگه برای ترامپ دم تکون نداده بود؟ حالا همون ترامپ به کشورش تجاوز کرد آدم حسابش نکرد.....نتیجه وطن فروشی به اجنبی هم میشه.....اول تجاوز به خاک وطن میکنه بعد چپاول میکنه و خائنین به وطنشون رو حتی به حساب نمیاره....برای اینکه کسی که به وطنش خیانت کنه(ماریا کارینا ماچادور) از نظر اونا(آمریکا )به ما هم خیانت میکنه خائن همیشه بوده و هست این دست‌پخت اجنبی است
    • صادق IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      شاید الان ماچادو با این اظهار نظر ترامپ در موردش ، بفهمه که همیشه خائنین بازیچه هستند در دست دشمنان .
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      2 0
      پاسخ
      هرگز بر ونزوئلا حکومت نخواهی کرد آنها آمریکائیان خواهند گشت خواهیم دید باید خیلی زیاد تابوت درست بکنی
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      3 0
      پاسخ
      ترامپ چکاره است که بر ونزوئلا حکومت کند ونزوئلا یک کشور مستقل از آمریکای شمالی است و کشور ونزوئلا مسئول دولتی دارد
    • IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ترامپ شتری است که پنبه دانه در خواب می بیند. میخ تابوت ترامپ بزودی کوبیده می شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها