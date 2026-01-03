ترامپ: بعد از مادورو آمریکا بر ونزوئلا حکومت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انپیآر، سخنرانی دونالد ترامپ درباره تجاوز نظامی علیه ونزوئلا آغاز شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی درباره جزئیات تجاوز نظامی به ونزوئلا گفت: ما قبل از حمله به اقامتگاه مادورو، برق شهر کاراکاس را قطع کردیم.
وی افزود: آماده حمله گستردهتر به ونزوئلا هستیم؛ حمله اول موفق بود. هدف عملیات نظامی، بازداشت و آوردن مادورو و همسرش برای محاکمه بود؛ نیروهای هوایی، زمینی و دریایی در عملیات ونزوئلا مشارکت داشتند.
او ادامه داد: مادورو در تاریکی شب بازداشت شد. ما توان نظامی ونزوئلا را فلج کردیم. ما قصد داریم تا زمانی که ونزوئلا یک انتقال قدرت امن انجام دهد بر ونزوئلا حکومت کنیم و انتخابات برگزار خواهیم کرد.
شرکتهای نفتی آمریکا به ونزوئلا میروند و پول کسب خواهند کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ادامه گفت: بالگردها، هواپیماها و افراد زیادی در این عملیات مشارکت داشتند، اما هیچ کس نه کشته شد و نه خسارتی برای تجهیزات ما پدید آمد. مادورو و همسرش منتظر ما بودند و خیلی سریع بازداشت شدند.
او افزود: مادورو و همسرش در حوزه قضائی جنوب نیویورک تحت پیگرد قضائی هستند. ما بر ونزوئلا حکومت خواهیم کرد. شرکتهای نفتی آمریکا به ونزوئلا خواهند رفت و پول و سود کسب خواهند کرد.
ترامپ گفت: اگر لازم باشد، آمادهایم حملهای دوم و بسیار گستردهتر انجام دهیم. ارتش در حالت آمادهباش قرار دارد تا در صورت اختلال در برنامههای آمریکا، وارد عمل شود.
اذعان به چشم طمع آمریکا به نفت ونزوئلا
رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرد: مداخله آمریکا در ونزوئلا درهای تازهای را به روی شرکتهای نفتی آمریکایی خواهد گشود و این شرکتها بهزودی در پروژههای عظیم انرژی در این کشور مشارکت خواهند کرد.
او افزود: ما شرکتهای بسیار بزرگ نفتی آمریکا را وارد این کشور خواهیم کرد تا درآمدزایی کنند.
پیش از این بسیاری از تحلیلگران تاکید میکردند که ادعای «مبارزه با مواد مخدر» بهانه است و هدف اصلی واشنگتن برای تجاوز نظامی علیه ونزوئلا تصاحب و غارت منابع طبیعی و بهویژه ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا است.
ادعای واهی علیه ونزوئلا برای توجیه تجاوز نظامی
رئیسجمهور آمریکا در توجیه تجاوز غیرقانونی نظامی علیه ونزوئلا و خلاف منشور سازمان ملل و تمام قراردادها و توافقهای بینالمللی مدعی شد: این کشور به میزبان دشمنان خارجی در منطقه ما تبدیل شده بود و در حال بهدست آوردن سلاحهای تهاجمی تهدیدآمیز بود.
به ادعای ترامپ: دولتهای دیگر آمریکا این تهدیدهای روبهافزایش امنیتی در نیمکره غربی را نادیده گرفته بودند اما ما در حال احیای قدرت آمریکا به شکلی بسیار قاطع هستیم.
برای ماچادو سخت است که رهبر باشد
ترامپ در پاسخ به اینکه آیا با «ماریا کورینا ماچادو» رئیس مخالفان دولت مادورو در تماس است گفت با او تماس نگرفته و در ادامه افزود: برای او خیلی سخت است که رهبر باشد. او در داخل کشور از حمایت یا احترامی برخوردار نیست. او زن بسیار خوبی است، اما احترام لازم را ندارد.
