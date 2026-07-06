حجت الاسلام شمس الدین: پایبندی به راهبرد «رهبر شهید» مطالبه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالجواد شمس‌الدین پیش از ظهر دوشنبه در اجتماع بزرگ جاماندگان تشییع رهبر شهید در رشت، با تبیین جایگاه معنوی رهبر شهید اظهار کرد: سراسر وجود امام، سرشار از یقین و معارف الهی بود و ایشان با این اعتماد و عزم راسخ، همواره روحیه توکل و اعتماد به خدا را در دیگران تقویت می‌کرد.

امام جمعه بندرانزلی، با استناد به آیات شریفه افزود: ایمان به خدا و پیامبر، باعث می‌شود انسان در تمام مسیر زندگی از شک و تردید رها شده و عزم و استواری‌اش در یک مسیر امتداد یابد.

جهاد همه جانبه رهبر شهید

حجت‌الاسلام شمس الدینی با اشاره به ویژگی‌های مومنان اهل جهاد، رهبر شهید را از جمله انسان‌های منحصر به‌ فرد عصر حاضر دانست که در تمامی عرصه‌ها در صف اول مجاهدت بوده است، افزود: رهبر شهید در جهاد با نفس و تهذیب نفس با درجه‌ای بسیار بالا بود.

امام جمعه‌ بندرانزلی با بیان اینکه ایشان در تمامی میدان‌ها، از جمله جهاد کبیر، جهاد تبیین و میدان‌های نبرد، همواره پیشتاز بود، گفت: رهبر شهید چه در دوران پیش از انقلاب در زندان و تبعید و چه پس از انقلاب در جبهه‌ها جهاد داشت.

وی با تأکید بر اینکه حضور ایشان همواره در مسیر راه خدا و مبارزه با کژی‌ها و تباهی‌ها بوده است، اظهار کرد: از ویژگی‌های بارز انسان مؤمن، اهل جهاد بودن است.

حجت‌الاسلام شمس الدین افزود: رهبر شهید هیچ‌ گونه مال و مقام یا ثروتی برای خود و خانواده‌اش نیندوخت و با زهد و وارستگی کامل، حتی برای بستگان خود نیز شرط گذاشت که از مشاغل اقتصادی و سیاسی دوری کنند تا مسیر حق را گم نکنند.

موضع مردم در برابر دیپلماسی و انحراف از خطوط رهبری

امام‌ جمعه بندرانزلی با اشاره به اینکه زندگی رهبر شهید حتی یک نقطه خاکستری در زمینه آلودگی به مال و مقام نداشت، گفت: رهبر شهید نمونه‌ای از جهاد با مال و نفس است که هم جانباز بود و هم شهید.

وی با بیان اینکه در نهایت می‌توان رهبر شهید را از «راستگویان» دانست، افزود: خداوند از چنین رهبرانی که برای مأموریت‌های خطیر مبعوث می‌شوند، راضی است.

حجت‌الاسلام شمس الدین با اشاره به رضایت امام از مردم و در عین حال ابراز نارضایتی ایشان از برخی مسئولان، گفت: «رهبر شهید از برخی مسئولان به دلیل عدم عمل به رهنمودها، به‌ویژه در خصوص مسئله مذاکره، ناراضی بود؛ در حالی که ایشان بارها با صراحت تمام اعلام کردند مذاکره با آمریکا نه نفعی دارد و نه مشکل‌گشا است، بلکه تنها زیان و خسران به همراه دارد.

وی با تاکید به اینکه مردم خواهان برآمدن از خط رهبری و وفاداری به مواضع ایشان هستند و مذاکره با دشمن را محکوم می‌دانند، تصریح کرد: سرلوحه فعالیت‌های مسئولان در دیپلماسی باید تحقق شروط رهبری، به‌ویژه در مسائل هسته‌ای، موشکی، امنیت خلیج فارس و تعیین غرامت تجاوزات باشد.

امام جمعه بندرانزلی با بیان اینکه مردم با دلی پر از اندوه اما با عزیمت کامل در میدان هستند ، گفت:تا زمانی که امر رهبری محقق شود؛ در دوره جدید نیز اگر کسی خلاف نظر و رهنمودهای رهبری عمل کند، مردم در مقابل آنان خواهند ایستاد.