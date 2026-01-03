  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

رحمانی: توسعه آذربایجان‌غربی در تداوم مسیر پرافتخار شهدا شکل می‌گیرد

ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی با تبریک روز پدر به پدران شهدای والامقام استان گفت: توسعه این خطه از کشور در تداوم مسیر پرافتخار شهدا شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در نشست صمیمی با خانواده‌های شهدا با تبریک روز پدر به پدران شهدای والامقام استان گفت: توسعه این خطه از کشور در تداوم مسیر پرافتخار شهدا شکل می‌گیرد.

وی افزود: این روز به‌درستی روز پدران شهدا نام گرفته و همه خدمات و تلاش‌های امروز، مرهون جانفشانی شهدا و ایستادگی خانواده‌های معزز آنان است.

رحمانی با اشاره به وصیت‌نامه شهدا، حفظ نظام جمهوری اسلامی، اطاعت از ولایت فقیه و صیانت از کشور را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته‌های شهدا عنوان کرد و ادامه داد: تحقق توسعه، پیشرفت و پویایی اقتصادی استان در ادامه همان مسیر ایثار و مجاهدت است که شهدا ترسیم کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، از آنان درخواست کرد با دعای خیر خود، مسئولان را در مسیر خدمت‌رسانی، توسعه و پیشرفت آذربایجان‌غربی یاری کنند.

در این محفل صمیمی، با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، از پدران و مادران شهدا به‌عنوان اسوه‌های صبر، ایثار و فداکاری تجلیل شد.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از مجتمع فرهنگیان آموزش و پرورش استان

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید بر اهمیت توجه به شأن و منزلت معلمان و فرهنگیان و نقش زیرساخت‌های مناسب رفاهی در افزایش انگیزه و کیفیت فعالیت‌های آموزشی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از بخش‌های باقی‌مانده این مجتمع شد.

در این بازدید قسمت‌های مرمت‌شده، بخش‌های در حال مرمت و همچنین ساختمان نیمه‌کاره مجتمع مورد بررسی قرار گرفته و روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از نزدیک ارزیابی شد.

همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای کیفیت فضاهای رفاهی و فرهنگی ویژه فرهنگیان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید شد.

