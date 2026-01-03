به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در نشست صمیمی با خانواده‌های شهدا با تبریک روز پدر به پدران شهدای والامقام استان گفت: توسعه این خطه از کشور در تداوم مسیر پرافتخار شهدا شکل می‌گیرد.

وی افزود: این روز به‌درستی روز پدران شهدا نام گرفته و همه خدمات و تلاش‌های امروز، مرهون جانفشانی شهدا و ایستادگی خانواده‌های معزز آنان است.

رحمانی با اشاره به وصیت‌نامه شهدا، حفظ نظام جمهوری اسلامی، اطاعت از ولایت فقیه و صیانت از کشور را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته‌های شهدا عنوان کرد و ادامه داد: تحقق توسعه، پیشرفت و پویایی اقتصادی استان در ادامه همان مسیر ایثار و مجاهدت است که شهدا ترسیم کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، از آنان درخواست کرد با دعای خیر خود، مسئولان را در مسیر خدمت‌رسانی، توسعه و پیشرفت آذربایجان‌غربی یاری کنند.

در این محفل صمیمی، با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، از پدران و مادران شهدا به‌عنوان اسوه‌های صبر، ایثار و فداکاری تجلیل شد.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از مجتمع فرهنگیان آموزش و پرورش استان

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید بر اهمیت توجه به شأن و منزلت معلمان و فرهنگیان و نقش زیرساخت‌های مناسب رفاهی در افزایش انگیزه و کیفیت فعالیت‌های آموزشی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از بخش‌های باقی‌مانده این مجتمع شد.

در این بازدید قسمت‌های مرمت‌شده، بخش‌های در حال مرمت و همچنین ساختمان نیمه‌کاره مجتمع مورد بررسی قرار گرفته و روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از نزدیک ارزیابی شد.

همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای کیفیت فضاهای رفاهی و فرهنگی ویژه فرهنگیان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید شد.