حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایام متعدد در دی ماه و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، و رحلت آیت‌الله مصباح یزدی و سالگرد دانشجوی شهید امیرحسین قربانی، اظهار داشت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فردی جامع‌الاطراف و ولایتمدار بود و امروزه ما باید از تجارب و سیرت این شخصیت بزرگ بهره‌مند شویم. در شرایط کنونی، با توجه به حوادث و اعتراضات اخیر، لازم است که هوشیاری و بصیرت خود را حفظ کنیم.

امام جمعه بهاباد بیان کرد: شهید سلیمانی مصداق مجسم انسان تربیت‌یافته در مکتب اسلام ناب و انقلاب اسلامی بود؛ انسانی که در عین حضور در سخت‌ترین میدان‌های تقابل با دشمن، از اخلاص، تواضع و مردم‌داری فاصله نگرفت.

وی ادامه داد: امروز بر ما و مردم قدردان کشور واجب است راه و مکتب این شهید بزرگ را ادامه دهیم؛ باید با همه توان در مسیر عدالت، مقاومت، عزت ملی و خدمت به مردم حرکت کنیم. اگر همه مسئولان و مدیران کشور با همان روحیه جهادی و صداقت سردار سلیمانی عمل کنند، بی‌تردید مشکلات و سختی‌ها از پیش روی ملت برداشته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی ضمن اشاره به برنامه‌های متعدد این هفته و اهتمام مردم در مشارکت در این برنامه‌ها افزود: هفته مقاومت فرصتی برای تبیین رشادت‌ها و بازخوانی گفتمان مقاومت در جامعه است.

امام جمعه بهاباد افزود: تلاش ما این است که در این هفته، که فرصتی است تا یاد و خاطره قهرمانان عرصه جهاد و شهادت را زنده نگه داریم، به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از همه امکانات و شرایط بهره برده و نسل جدید را با مکتب حاج قاسم آشنا کنیم. ایشان یک شخصیت الهی، فداکار و مرد میدان اخلاص بود؛ نماد انسان مؤمن، ولایی و مجاهد که در طول عمر خود همواره در خط مقدم خدمت به اسلام و مستضعفین قرار داشت. شهادت ایشان، میراثی از مکتب مقاومت را برای ما به یادگار گذاشت.

وی تصریح کرد: مقاومت یعنی ایستادگی در برابر تمام تهدیدها، چه نظامی، چه اقتصادی و چه فرهنگی. امروز مقاومت ما در حوزه علم، تولید و بصیرت عمومی تعریف می‌شود. اگر بتوانیم در برابر فشار اقتصادی خم نشویم و با هوشیاری رسانه‌ای، دشمن را در نفوذ فکری ناکام بگذاریم، در حقیقت راه سردار سلیمانی را ادامه داده‌ایم.