محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات مداخلهجویانه ترامپ اظهار کرد: ترامپ با ژست فریبکارانه حمایت از معترضان، همان سناریوی پوسیده دشمنی با ملت ایران را تکرار میکند.
جوکار گفت: مردم بصیر ما در سایه ولایت و آگاهی، تشخیص میدهند کدام حرف و صدا از سر دلسوزی است و کدامین حرف از دهان دشمن برخاسته است، ملت ایران هرگز از دشمنی که دستش به خون شهیدان این سرزمین آغشته است، حمایت نمیخواهد.
وی به اشاره به حافظه تاریخی ملت ایران در هفته بصیرت و مقاومت گفت: توطئههای متعددی آمریکا از کودتای ننگین ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت قانونی ایران تا امروز داشته است در سالهای اخیر هم با توطئهها، تحریمها، تهدیدها و جنایات مستقیم و غیرمستقیم درصدد ضربه زدن به استقلال و عزت این کشور بوده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: حمایت از رژیم دیکتاتوری پهلوی و تأسیس ساواک، تحمیل ۸ سال جنگ با پشتیبانی از صدام، حمله به هواپیمای مسافربری ایران با ۲۹۰ مسافر بیگناه، ترور دانشمندان هستهای، اعمال تحریمهای ظالمانه اقتصادی و دارویی و نیز ترور سردار سرافراز جبهه مقاومت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همه و همه سند رسوایی و کارنامه سیاه آمریکا در دشمنی آشکار با ملت ایران است.
جوکار بیان کرد: به ترامپ و هر سردمدار مستکبر دیگری هشدار میدهیم که ملتی که در برابر طاغوت، استبداد، جنگ تحمیلی، تروریسم و تحریم ایستاده، از تهدیدات پوشالی استکبار واهمهای ندارد.
وی گفت: اگر آمریکا یا هر قدرت مستکبری بخواهد از در تهدید و دخالت وارد شود، پاسخ نیروهای مقتدر و مسلح ایران اسلامی، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور کاخ سفید خواهد بود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتحاد، ایمان و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچون گذشته، نقشههای شیطانی استکبار را یکی پس از دیگری نقش بر آب خواهد کرد.
