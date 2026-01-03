  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

میدری در گفت‌وگوی ویژه خبری:

کالابرگ الکترونیک امشب واریز می‌شود؛ یارانه هر نفر یک میلیون تومان شد

کالابرگ الکترونیک امشب واریز می‌شود؛ یارانه هر نفر یک میلیون تومان شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح جدید کالابرگ الکترونیک از امشب واریز می‌شود. این طرح که جایگزین یارانه نقدی شده، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه شنبه ۱۳ در گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیک را تشریح کرد. وی اعلام کرد که اعتبار کالابرگ برای مشمولان حدود ۷۰ میلیون نفر از امشب واریز می‌شود و شهروندان از هفته آینده می‌توانند از این اعتبار در فروشگاه‌های مشخص‌شده خرید کنند.

میدری با یادآوری اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای سیاست‌های مورد توافق دولت و مجلس و در چارچوب اسناد بالادستی از این هفته اجرایی می‌شود، توضیح داد: در این سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، از این پس مستقیماً و به‌صورت ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

وی افزود: از این پس در هر ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق می‌گیرد. این طرح تنها یک اقدام مستقل نیست، بلکه جزئی از بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود.‌

شارژ حساب ۷۰ میلیون نفر تا امشب

وزیر تعاون اعلام کرد: تا امشب حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. از هفته آینده نیز مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.

میدری تأکید کرد: با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و سیار ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ افزایش خواهد یافت.‌

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دوره شمار مشمولان طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر می‌رسد که شامل تمام افرادی است که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۸۸ میلیون نفر جمعیت ایران است و حدود ۷ میلیون نفر یارانه نمی‌گرفتند؛ بنابراین کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند این بار کالابرگ دریافت می‌کنند.

وی افزود: فقط گروه‌هایی که واقعاً در دهک دهم درآمدی قرار دارند و درآمدهای خیلی بالایی دارند مشمول نمی‌شوند و تلاش شده که بیشترین پوشش را بر اساس دستور رئیس‌جمهور در این طرح داشته باشیم.‌

میدری به تفاوت این سیاست با روش‌های پیشین اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته یارانه نقدی پرداخت می‌شد اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد. در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش‌تر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص می‌یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود.

وی تاکید کرد: یک نکته مهم درباره کالابرگ این است که از این پس به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.

هدف نهایی طرح حفظ قدرت خرید

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه به‌گونه‌ای نباشد که به‌صورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمت‌ها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوه‌های قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این یارانه به‌سرعت مستهلک می‌شد.

وی گفت: درحالیکه در سیاست جدید، یارانه‌ای که پیش از این برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد که حداقل سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بوده است، گفت: می‌توان مشکلات پیش آمده را ناشی از این شوک‌ها دانست که در یک سال اخیر شرایط را تشدید و سخت کرده است. بدون تردید تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود است و آن چیزی که باعث می‌شود بتوانیم تحریم‌ها را گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار بدهیم.

میدری ادامه داد: کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریم‌های بسیار شدید قرار گرفت که شاید اصلاً با تحریم‌های ما قابل مقایسه نیست این کشور وقتی که تحریم شد تمام کشتی‌هایش را کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند و معادلش را برداشتند و ۵ میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و آن کشور را دچار تورم‌های روزانه ۵۰ درصد کردند اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی که داشت توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد.

کنترل تورم در شرایط تحریم امکان پذیر است

وی گفت: یعنی تحریم‌ها تورم ایجاد می‌کند اما اگر ما بتوانیم خوب مدیریت کنیم می‌توانیم واقعاً وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشیم. حفظ قدرت خرید مردم سیاست مورد تاکید دولت و مجلس است. دولت ابتدا دنبال این سیاست بود که آیا می‌شود از طریق سیاست تدریجی در اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه این کالاها را از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یعنی خانوارها انتقال دهیم یا نه.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: شاید هیچ دوره‌ای نداشتیم که رئیس جمهور دستور بدهد که برای معیشت مردم کاری شود. رویکرد اصلاح تدریجی قیمت‌ها از سیاست‌های خاص دولت است مثلاً در بحث بنزین سوپر برای اولین بار قیمت بنزین را با نرخ‌هایی که یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد در تهران عرضه کردیم یا اینکه نرخ سوم بنزین را اندکی افزایش دادیم و نرخ‌های اول و دوم را حفظ کردیم در نتیجه در زندگی مردم شوک بزرگ منفی ایجاد نکرد.

مدیری با بیان اینکه درباره کالای اساسی در خصوص برنج هم این کار صورت گرفت، تصریح کرد: ما یارانه را به واردکننده پرداخت می‌کردیم اما نرخی که به دست مردم می‌رسید با قیمت جهانی تفاوتی نداشت لذا وقتی ارز ترجیحی برنج را برداشتیم و به جای آن در کالابرگ، قیمت برنج را لحاظ کردیم، دیدیم که در بازارها تفاوت چندانی ایجاد نشد

وی افزود: دلاری که به واردکنندگان برنج داده می‌شد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و وقتی که ارز را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به واردکننده می‌دهیم انتظار داریم که قیمت رشد زیادی داشته باشد اما یک افزایش مقطعی در قیمت برنج دیدیم و به ۱۵۰ هزار تومان رسید همان موقع هم قیمت برنج خارجی در بازار بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تغییر قیمت از جیب مصرف‌کننده خیلی محسوس نبود به همین دلیل رانت و ارزی که به واردکننده می‌دادند، حذف شده است، گفت: درباره برخی کالاهای اساسی مانند روغن که قیمت نهاده‌ها را دریافت می‌کنند و تعداد محدود تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود دارد، دولت کنترل قیمت دارد. اما در کالاهایی که تعداد تولیدکننده و واردکننده بیشتر است، مانند برنج و به‌ویژه مرغ، تغییر قیمت یارانه به اثر بر قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد و سازمان‌های صنعت، معدن، سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده این قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.

میدری خاطرنشان کرد: طرح اصلی حاضر، طرح کالابرگ به شیوه‌ای جدید است و قیمت‌های مصوب اعلام می‌شود و نرم‌افزار طراحی شده‌ای وجود دارد که با پیام‌رسان‌های ملی همکاری می‌کند (مثل بله، روبیکا و سایر پیام‌رسان‌ها). پیام‌رسان وزارت کار به نام شمیمه برای پیوستن دعوت می‌شود. مردم می‌توانند اگر قیمت کالاهای مصوب رعایت نشد، آن را گزارش کنند و سازمان تعزیرات از تمامی ظرفیت‌هایش برای رعایت قیمت‌های مصوب استفاده می‌کند؛ چون قیمت‌های مصوب با ارز کمتر از بازار عرضه می‌شوند و قانوناً باید رعایت شوند.

وی خاطرنشان کرد: این ویژگی‌های خاص طرح است و دولت این سیاست را در کنار سایر سیاست‌های حمایتی که در دولت اجرا می‌شود، پیگیری می‌کند همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم اشاره می‌کند. دولت در کنار سیاست حمایت معیشتی سیاست‌های حمایتی دیگری هم از خانوارها دارد. رئیس جمهور به صورت شخصی عدالت آموزشی را هر هفته پیگیری می‌کند زیرا یکی از نگرانی‌های خانواده‌ها افزایش هزینه‌های آموزشی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: طرح ارجاع و نظام سلامت در دستور کار است تا هزینه‌ها کاهش یابد. یارانه‌هایی که در هر دو حوزه آموزش و سلامت پرداخت می‌شود، قابل توجه است ولی سیستم به دلایل مختلف کارامد نیست. علاوه بر این، دولت سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت نیز در دستور کار دارد و جوانب آن دیده شده است زیرا بهبود رفاه جامعه تا زمانی که تولید رونق نیاید، کار سختی است.

تبدیل پس‌اندازهای مردم به طلا، جلوی رشد تولید را می‌گیرد

وزیر تعاون تاکید کرد: وقتی پس‌انداز را تبدیل به طلا می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که تولید صورت نمی‌گیرد و ارزش پول ملی کشور کاهش می‌یابد اما وقتی پس‌انداز خود را به متانول، اتانول یا مس تبدیل می‌کنید چرخ‌های تولید کشور به حرکت در می‌آید.

میدری یادآور شد: یکی از مدیران راه آهن آلمان در ۱۹۲۳ به دولت این کشور پیشنهاد کرد که شما می‌توانید از طریق وثیقه گذاشتن املاک، می‌توانید اعتمادی را که به پول ملی از بین رفته، برگردانید. در آن زمان ارزش پول آلمان به حدی افت کرده بود که مردم به جای آنکه چوب آتش بزنند اسکناس آتش می‌زدند اما با وثیقه گذاری که صورت گرفت، تورم هم کاهش یافت.

وی افزود: در ابتدای دولت با شوک بی‌برقی و بی‌گازی روبرو شدیم، کما اینکه امسال با شوک بی‌آبی و کاهش بارندگی مواجه شدیم اما با سرمایه‌های انسانی که در کشور وجود دارد می‌توانیم این شوک‌ها را پاسخ دهیم همانگونه که در دوره‌های تاریخی مختلف هم این اتفاق رخ داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۱ قلم در کالا برگ که در دوره‌های قبل بوده در این دوره هم هست، گفت: می‌توان کالاهای جدید را هم به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد کرد که در صورت تأیید، به فهرست کالاهای کالابرگ افزوده خواهد شد.

میدری با تاکید بر اینکه سیاست کالا برگ یا کوپن سیاستی است که در کشورهای مختلف اجرا می‌شود، این تصور را که کوپن مختص زمان جنگ است را نادرست دانست و گفت: مثلاً آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا امروز کوپن برای ۴۰ میلیون نفر توزیع می‌کند.

وی افزود: هدف از کالابرگ تنها حمایت از مردم و مصرف کننده‌ها نیست بلکه به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در کشور است؛ هدف این است که هر ایرانی بتواند ۲۱۰۰ کالری مورد نیازش را به راحتی بدست بیارود.

وزیر تعاون یادآور شد: ما تاکنون یارانه را به کالاهایی می‌دادیم که بیشتر جنبه واردات داشت؛ برنج و دانه‌های روغنی تقریباً وارداتی است و ۵۰ درصد ارزش مرغ هم به نهاده‌های اختصاص پیدا می‌کند که وارداتی است اما پروتئین و کالاهای مورد نیاز لزوماً این‌ها نیستند.

میدری با بیان اینکه به دلیل برخورداری از شبکه واردات از مبادله با همسایگان غفلت کرده ایم، افزود: کشورهای آسیای میانه در شمال ایران مشهور به انبار غله جهان هستند اما کالاها و نهاده‌ها را عموماً از آمریکای لاتین و بیشتر از برزیل وارد می‌کنیم.

وی افزود: شبکه یارانه‌ای ما اعم از شرکت بازرگانی دولتی و بازرگانان ما به این روش عادت کرده اند و ما زمینه این را به وجود آوردیم که حمل و نقل دریایی ما از این سمت صورت بگیرد.

امکان مبادله با همسایگان تقویت می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای گفت: در حال تقویت مبادله با همسایگانی مانند پاکستان که تولیدکنندۀ بالای برنج و غلات است، با شیوه جدید هستیم تا با این روش ارتباطات تجاری با همسایگان بهبود یابد.

میدری گفت: نکته اصلی مطرح شده این است که محصولات پروتئینی و کالاهای با کالری بالا مانند سیب‌زمینی، قارچ، سویا و بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، در سیستم حمایتی قبلی به شکل یارانه‌های ارز ترجیحی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شدند تا مصرف‌کننده‌ها به سمت این کالاها هدایت شوند. وقتی یارانه به مصرف‌کننده داده می‌شود، مصرف‌کننده بر اساس تشخیص و سلیقه خود منشأ کالری‌ها و مواد خوراکی مورد نیازش را تعیین می‌کند و می‌تواند مجدداً با منابع مختلف این کالاها را تهیه کند. در نتیجه، مصرف‌کننده قادر است کالاهای خوراکی که در نظام سنتی وجود داشته‌اند را با این منابع جدید خریداری نماید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف از سیاست استمرار ماهانه افزایش تنوع خوراکی و گسترش کالاهای مشمول یارانه و سبد کالایی یا کالابرگ است تا از طریق این سیاست، شبکه توزیع منسجم‌تری شکل بگیرد.

میدری افزود: تولیدکنندگان کشور برخی کالاها مانند سیب‌زمینی و قارچ را عرضه می‌کنند، اما شبکه توزیع بزرگ و سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد و اکثر کالاها به‌راحتی وارد می‌شوند؛ به عنوان نمونه در تابستان و بهار امسال در جنوب کرمان مشاهده شده که پیاز روی زمین فاسد می‌شود زیرا شبکه توزیع مناسبی برای این محصول وجود ندارد.

وی ادامه داد: با استفاده از کالابرگ ماهانه، هدف ایجاد شبکه توزیع جدیدی است تا سایر محصولات کشاورزی تولید داخل را مانند کشورهای دیگر به مصرف‌کنندگان داخلی برسانند.

وزیر تعاون درباره طرح دیگر دولت در حوزه سلامت و نظام ارجاع گفت: به‌طور سالانه حدود ۲۸ میلیون هزینه سرانه برای بستری وجود دارد که کاهش هزینه‌های بستری به ۱۲ میلیون مورد می‌تواند حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های این بخش را کاهش دهد.

میدری با بیان اینکه وزیر بهداشت جزئیات این طرح اعلام خواهد کرد، افزود: با اجرای سیستم ارجاع مناسب به سمت پزشک خانواده، می‌توان خدمات درمانی بهتری ارائه کرد، صرفه‌جویی هزینه‌ای داشت و سطح رفاه را ارتقا داد.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین اجتماعی، نوسانات پرداختی باعث مشکلات برای ارائه‌دهندگان خدمت شده است. طی گفت و گو با سازمان برنامه، پیشنهاد شده است هزینه‌های مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت شود تا از طریق وزارت بهداشت به ارائه‌دهندگان خدمات رسیده و از نوسانات کاسته شود.

وی همچنین گفت: طرحی به سران سه قوه ارائه شده است تا بانک رفاه کارگران به‌طور کامل به وزارت رفاه بازگردانده شود، سرمایه آن افزایش یابد و با این افزایش سرمایه، مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات درمانی بهبود یابد.

یسنا تقویت می‌شود

میدری از طرح یسنا به عنوان یکی از طرح‌های موفق یاد کرد که قرار است دوباره اجرا یا تقویت شوند؛ تهیه و اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود رفاه عمومی دنبال می‌شود و دولت‌ها اگر پایبند به طرح‌های قبلی باشند، نقص‌های آن‌ها را برطرف کرده، شمول را افزایش داده و کارآمدی را افزایش می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: طرح رفع سو تغذیه کودکان نیز از طرح‌های سابق است که توسط دولت حاضر ادامه یافته و جامعه تحت پوشش را افزایش داده و دقت شناسایی را بالا برده است.

وی افزود: یکی از طرح‌ها این است که زنان باردار و کودکانی که زیر ۵ سال هستند، بسته به دهک درآمدی آنها، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ طرح دیگری کودکان دارای سو تغذیه است که با تشخیص وزارت بهداشت تحت حمایت وزارت تعاون قرار می‌گیرند؛ به آنان پول پرداخت می‌شود و ماهیانه تقریباً یک میلیون تومان (در صورت صحت یادداشت) پرداخت می‌گردد و پس از آن دوباره ارزیابی و سنجش توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه شورای عالی مسکن رئیس جمهور دستور داد تا بار دیگر مسکن کارگری در کشور راه اندازی شود قرار شد این کار با همکاری وزارت تعاون و شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه انجام شود

میدری افزود: برای ما جای تعجب داشت که بسیاری از کارفرمایان از این طرح استقبال کردند؛ در برخی از شهرها مثل ساوه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و زمین را وزارت راه و شهرسازی در اختیار آنها قرار داده است وزارت تعاون نقش هماهنگ کننده را دارد سازنده هم تعاونی‌های مسکن واحدهای صنعتی هستند.

وی توضیح داد: در ساوه طرح مسکن کارگری آغاز شده و در شاهرود و یزد هم مورد استقبال شرکت‌های معدنی قرار گرفته است؛ در کرمان شرکت‌های معادن مس وارد این طرح شده‌اند شرکت کشتیرانی در هرمزگان و ماهشهر به سراغ این طرح رفته است کارخانه‌های فولاد در اهواز این کار را انجام داده‌اند.

وزیر تعاون گفت: در یکی از شهرها از یکی از واحدهای صنعتی سوال کردم چرا شما به رغم مشکلاتی که دارید از طرح مسکن کارگری استقبال کرده‌اید، پاسخ دادند که اولاً بهره‌وری کارگران ما افزایش می‌یابد ثانیاً ماندگاری نیروهای کار در واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود در نتیجه از این طریق تولید بیشتر و بهتری داریم.

میدری همچنین گفت: در روستاهای نزدیک واحدهای صنعتی زیرساخت آب برق و گاز وجود دارد و می‌توانیم مسکن کارگری را در این روستاها بسازیم؛ با بنیاد مسکن هم صحبت کردم آنها هم استقبال کرده‌اند تا در شهرهایی که زمین برای ساخت مسکن نداریم مسکن کارگری در روستاها احداث شود و در نتیجه در توسعه روستایی هم مؤثر است.

وی یادآور شد: در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی به بخش مسکن برمی‌گردد بنابراین اگر مسکن کارگری و کارمندی را به سرانجام برسانیم می‌توانیم بخش مهمی از هزینه‌های کارگران و کارکنان را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: مسکن کارگری موجب افزایش بهره وری و ماندگاری بیشتر نیروی کار در واحدهای صنعتی است.

انتظارات مردم به حق و تلاش تمام ارکان برای برآورده کردن این انتظارات است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای با تاکید بر اینکه انتظارات مردم حق است و همه ارکان نظام از جمله رئیس جمهور در جهت پاسخگویی به این انتظارات تلاش می‌کنند، گفت: نوسانات و شوک‌های اقتصادی به همه اقتصادها وارد می‌شود، با این وجود همراهی و همدلی مردم با دولت ضروری است. مردم مطمئن باشند که دولت تلاش می‌کند معیشت بهبود یابد و اشتغال افزایش یابد.

میدری با تاکید بر اینکه دولت به سرمایه‌های عظیم دعای خیر مردم نیاز دارد و با همکاری و همدلی می‌توان این مشکلات را سریع حل کرد، افزود: ظرفیت‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از مشکلات کنونی است و با تجربه عبور از دشواری‌ها و دوران شکوفایی، یقین دارد که با همکاری هم می‌توان نوسانات را به وضعیت اقتصادی هموار تبدیل کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ۱۷ بندی دولت اظهار داشت: در قالب این برنامه می‌توانیم پس‌انداز مردم را از دارایی‌های غیر مولد مثل طلا به دارایی‌هایی مثل اوراق مرابحه ارزی تبدیل کنیم. مردم ریال میاورند اما ارزش پولشان به ارزش ارزها می‌تواند ثابت بماند یعنی اینکه اگر تغییرات نرخ ارز صورت بگیرد باز مردم به آن سود مورد انتظارشان دست پیدا می‌کنند.

میدری با بیان اینکه دولت در تلاش است تا شوک‌های اقتصادی به خانواده و واحدهای تولیدی انتقال پیدا نکند، گفت: دولت‌ها سپر محافظی هستند که اگر نوسانی در اقتصاد در اثر نوسانات بیرونی ایجاد می‌شود، آنها را مدیریت کنند و واحدهای تولیدی و خانواده‌ها اصلاً این شوک‌ها را حس نکنند.

وی با بیان اینکه به دلیل شوک‌های متعددی که در با آن روبرو بودیم سعی می‌کنیم که این شوک‌ها را مهار کنیم و همه ما مشارکت کنیم، اظهار داشت: در جلسه دولت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتاق بازرگانی ایران آمدند و پیشنهادات خودشان را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دادند من فکر می‌کنم این کاهش فاصله و گفتگوی مستمر با صاحبان کسب و کار با نخبگان صورت گرفته است.

میدری ادامه داد: در حوزه آب رئیس جمهور، دانشگاه‌ها را آورده است و اینکه ما چه کار می‌توانیم کنیم؛ این حس همکاری و همدلی رمز این است که ما بتوانیم هرچه زودتر ثمرات سیاست‌های جدید را در زندگی خودمان احساس کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ما به این طرح‌ها بسنده نمی‌کنیم و منتظر طرح‌های مختلف مردم هستیم، اظهار داشت: طرح‌هایی که امروز بیان شد، از سوی کارشناسان به دولت منتقل شده است و هرچه بتوانیم از طرح‌های جدید بهره‌مند شویم، مسلماً قادر خواهیم بود راه‌های تازه‌ای برای شکوفایی اقتصادی پیدا کنیم.

میدری تاکید کرد: هنر ما در شنیدن است: ابتدا گوش کنیم و سپس با همکاری یکدیگر، راه‌حل‌ها را اجرایی کنیم.

کد خبر 6711440
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمید IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      51 7
      پاسخ
      من نمیدونم چه جوری میگه 80 میلیون میگیرن
      • امیر IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        6 0
        این بابا بگه ۷۰ میلیون،من میگم ۵۰نفر شاخص راست آزمائیش چیه،کیه؟؟؟ فقط دروغ
      • علی IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        2 0
        میگه قراره بگیرند!! یعنی آنهایی که حذف شده بودند دوباره می گیرند
      • سلیمان CA ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        3 0
        با خودشون میشه 80میلیون
    • عباس IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      41 6
      پاسخ
      دهک ۸ نوشته چطور من یارانه ندارم من بازنشسته ام یعنی وضع من از۸۰میلیون بهتره
    • مصطفی IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      17 4
      پاسخ
      عجب،۱میلیون الان بااین همه افزایش های۱۵۰۰درصدی!! مبلغی به حساب نمی آد
    • Alieghraei IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      60 6
      پاسخ
      این طرح واقعا خوب نیست میتونستن هر نفر ۱ملیون یارانه نقدی بدن کالا رو از رو حساب دفتری میشه خرید
      • ناشناس IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        18 2
        بخدا که ما نه یارانه میخایم نه کالا برگ فقط ما رو به دوران قبل برگردونید
    • شهرام IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      87 17
      پاسخ
      دلمون به همین دو قرون یارانه نقدی خوش بود بالاخره اینم حذفش کردین..دمتون گرم خسته نباشید واقعا😏
      • بینام IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        خوبه دیگه با یارانه ای در نظر گرفتن یه چیزی از جیب میذاریم یه دونه روغن ۵ کیلویی با قیمت جدید میشه گرفت ... خدایی خیلی عالیه هم قیمت ها ، هم چقدر به فکر ما هستن 😒😒😒
    • علی ازاد IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      26 7
      پاسخ
      لابد یک دهک حذف شده تا این کالا برگ شارژ شد
    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      11 6
      پاسخ
      عجب
    • لر IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      79 11
      پاسخ
      چه سود وقتی برنج ایرانی کیسه ۱۰کیلویی ۴ملیونه🤕🤕🤕🤕
    • علی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      23 7
      پاسخ
      من خانواده ۳ نفره هستم الان نگاه کردم واسم ۱و۲۰۰ کالابرگ ریختن ،مگه نگفتن نفری یه تومن؟پس چرا ۳ تومن شارژ نکردین؟
      • فراهانی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        15 5
        نفری ۴ میلیون
      • SE ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        16 8
        این پول کالابرگ قبلی مونده احتمالا. جدید رو میریزن. مرتب نگاه کن
      • SE ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        4 3
        سلام فکر کنم اشتباه خوندی و دوازده میلیون برای شما شارژ شده. چون گفتن نفری چهار میلیون. سه نفر میشه دوازده میلیون.
      • ایرانی IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        2 3
        عزیزم اشتباه خوندی. اون ۱۲ میلیون نوشته. اما الان نمیتونی همشو خرید کنی. ماهی سه میلیون میتونی خرید کنی
      • سسس IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        2 1
        سلام یک ودویست نیست ۱۲میلیون
      • رضا IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 1
        استاد درست نگاه کن 12میلیون تومانه
      • رضا IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        1 0
        باسواد،120.000.000ریاله، درست نگاه کن
      • محمد IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        1 1
        سلام برای منم ۱۲۰۰۰۰۰ ریختن وقت الکی بگن وقت میخوان یارانه نقدی روحذف بکنن
      • علیرضا IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        1 1
        مهندس 12 میلیون تومان برات واریز کردن برای چهار ماه هستش . درست نخوندی
    • ولی میرزایی IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      5 17
      پاسخ
      موافقم
    • سید IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      56 4
      پاسخ
      این طرح ویرانگره به همتی هرگز اعتماد نکنید پشیمونتون می‌کنه والله
    • محمد IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      47 5
      پاسخ
      من بادوتا بچه بزرگ صاحب خونه جوابم کرده حالا رفتم خونه اجاره کنم بمن گفته ۲۵۰ میلیون وماهی ۱۲ میلیون این چه وضعیه درست کردین من کل حقوقم ۱۳ میلیون وپانصد هست چطوری زندگی کنم خودم وخانم هیچی این بچه ها بزرگن .من باس چیکار کنم .بایک میلیون که شما بدین هیچکاری نمیتونم انجام بدم.
      • محسن IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        2 13
        خب توی اینهمه سال چکار میکردی چرا خونه دار نشدی؟ وقتی میگن مهاجرت به شهر کاملا اشتباه است یعنی همین، یا نکنه فکر میکنی همه اوناییکه توی شهر خونه دارن لابد دزدی میکنن.
    • حسین IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      30 4
      پاسخ
      من و خانمم بازنشسته هستیم یارانم حذف شده .صدقه سرم
    • م IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      49 8
      پاسخ
      ممنون از کالا برگ ولی میخوام این نقد دریافت کنم بنده تنها راه در آمدی نقدی ام که اقساط اسنپ پرداخت کنم یارانم هست اگه کالا برگ بشه هیچ پولی ندارم.... برای من دانشجو نقدی به کار میاد
    • فرزند ایران US ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      80 11
      پاسخ
      یعنی یارانه نقدی توی کارت رو حذف کردین گزاشتین روی کالا برگ؟؟ خب شاید کسی به همون سیصدتومن پول نقدی قبل نیاز داشته باشه بخواد با اون کاری کنه !!!!!! الان اومدین درست کردین مثلا؟؟ مثلا زیاد کردین کالابرگ رو؟؟ از اونطرف خودمون میبرین میزارین روی اونیکی بعد با اقتدار میگین یه تومن شد؟ 😨
    • مرتضی IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      2 15
      پاسخ
      از اینکه دولت محترم در رابطه با معیشت مردم با تورم وحشت آور وارد برنامه شده و تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده ممنونیم انشاالله که به زودی معیشت مردم از این بیشتر مورد توجه قرار بگیرد
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      16 10
      پاسخ
      سلام واقعآن این که گفتید یا نوشته شده حقیقت داره و یا اینکه با این نوشته‌ها می‌خواهید سر مردم را گرم کنید اگه واقعآن واریز نشد باید به کی گفت چون از این شایعات خیلی دادند ولی عمل نکردند
      • سعید IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        2 0
        اصلا واریز بشود که نشده یه خانواده پنج نفره با قیمت بالای اجناس مثلا برنح ایرانی سه میلیون و پانصد یه کیسه میشود پنح کیلویی خنده دار نیست الان روغن هم نیست
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      36 5
      پاسخ
      فعلا 20روز باهمین طرح سرگرم میشن جمع کالابرگ ویارانه نقدی برای دهک3 یک میلیون و بیست هزار که بود درماه واقعا بسه دیگه جایی نمونده شاخ دربیاد
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      57 11
      پاسخ
      ۱تومن با این گرونی چی میشه .خجالت داره بخدا .به مردم باید حدالقل نفری ۱۰میلیون بدید بااین تورم
    • رضا IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      26 4
      پاسخ
      طرحی حوب است،،منتها متاسفانه بخاطر کم اهمیت دانستن آن توسط بعضا مسولان امر،ونداشتن راهکار علمی وعملی توسط همین مسولین این طرح بسختی تامین واجرا میشود،،امیدکه درهر بخشی ازدولت متخصص همان بخش درمسندکارباشدتا بتواند اقتصاد متورم شده مارا مهارکرده ومعیشت مردم رابهبوددهد
    • ایران دوست IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      41 10
      پاسخ
      سهم هر نفر فقط ۷ دلار !!
    • فردین IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      خسته نباشید یارانه رو هم قطع کردین دیگه چی
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      6 1
      پاسخ
      کاری ندارم ولی مردونه راستشا بگین، شما که تا دیروز میگفتین،تو همه موارد ناترازی دارین و بی پول هستین، چی شد یه دفعه نفری یه میلیون یارانه میخواین بدین؟!! ها؟؟؟
      • 45 RS ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        2 0
        1 میلیون چی؟ 100 هزار تومان اضافه شده: 500 سبد کالا + 400 یارانه میشه 900 هزار تومان اینا نقدی رو حذف کردن یه تومن ماهی می خوان بریزن.
    • M IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 1
      پاسخ
      قرار بود نفری ۱۰الی ۱۵میلیون ماهانه بدین چی شد پس؟
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      6 0
      پاسخ
      ما با یارانه نقدی داروهای مریضمونو میگیرفتیم حالا چکار خواهیم کرد 🥺
      • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 2
        واقعا دستتون درد نکنه
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      6 2
      پاسخ
      با این طرح خواستین یارانه رو حذف کنید واقعا که خیلی ناراحت شدم
      • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        3 0
        من با یک وپونصدیارانه دوتاقسط میدادم.الان بایداز این ماه چیکارکنم.
    • محمد IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 0
      پاسخ
      چطور گفتین که یارانه رو افزایش دادین در حالی که یارانه ی نقدی رو حذف کردین و همین یارانه ی نقدی رو گذاشتین روی کالا برگی که می‌دادین کجا افزایش داشته ؟
    • 6170112026 IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام ما۵نفریم پس چرادوملیون واریزشده واینکه دهک ۲هستیم برچه مبنایی ۲تومن واریزکردید
      • سینا IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        20 میلیون
      • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        سلام 20میلیون هست درست نگاه کنید
      • افسون IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        عزیز ۲میلیون نیست ۲۰ میلیونه نفری ۴ تومن ریختن واستون
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 1
      پاسخ
      این کالا برگ چه ربطی به یارانه نقدی داشت اخه بابا یارانه نقدی خیلی بهتر از اون سبد کالا بود یعنی چه چرا اینکارو کردین دار و ندارمون اون یارانه نقدی بود
    • حسین IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اقا من نه زمین نه خونه نه ماشین هیچی ندارم چطور دهک ۱۰ هستم
    • ایرانی IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 0
      پاسخ
      سلام آقای احمد میدری امشب به حرفاتون گوش کردم یارانه هر نفر ایرانی ۲ میلیون بشه خوبه ۱ میلیون نقدی باشه چون شاید یکی این پولو در جای دیگر هزینه زندگیش کرد و ۱ میلیون هم اعتبار کالا برگی باشه تا باهاش چیزای خوراکی بخریم. مچکریم
    • اکبر IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اکثر فروشکاهها ده درصد کسر میکنه پول کالابرک میده
    • حبیب IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      5 1
      پاسخ
      توروخداهمون یارانه نقدی روبدین مامستاجریم پولش بیشتر بدردمن میخوره خواهشن مردم بااین تورم وگرانی بیشتر از این بدبخت نکنید
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      هنوز یارانه ها افزایش نیافته تمامی کالا روغن مرغ تخم مرغ وغیره اساسی خوراکی گران وگران شده
    • قاسم IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      دوازده میلیون واریز شده برای من ،سه نفریم،برای چهار ماه
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 0
      پاسخ
      مایارانه ی نقدی روبیشترنیازداریم تا کالابرگ درضمن جای ماتصمیم نگیرید اینجوری باعث میشه فکرکنیم شماتصمیم میگیریدکه چی بخوریم وچی نخوریم وسرتون توسفره ی مردمه پس خواهشا اوضاع روبدترنکنید باتشکر
    • kazem IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      یارانه رو حذف میکنید جاش کالابرگ میدین؟؟ یعنی پول نقدی که به حساب یارانه به ما میدین رو حذف میکنید پولشو میزارین رو کالا برگ بهمون کالا برگ میدین چه کاریه مسخره بازیا چیه خاله بازی میکنید خدای خب قبلا یارانه و کالا برگ با هم میشد یه تومن هر نفر الان پت و مت بازی میکنید خدای ؟؟؟؟ شاید یکی به پول نقد احتیاج داری 😒🙄
    • ناشناس IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      چرا یارانه ما رو قطع کردید دهکمون قبلا کمتر بوده الان با وجود اینکه هیج چیزی تو زندگیمون اضافه نشده قیمتها هم چند برابر شده دهک ما رو بالاتر بردید رفتم اعتراض بذارم میگن سایت اعتراض رو بستن چرا به مردم ظلم میکنید در ضمن کالا برگ رو با یارانه قاطی نکنید شاید کسی به پولش بیشتر احتیاج داشته باشه
    • GB ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      یک کیلو گوشت هم نمیشود!!!؟؟؟؟
    • رضا IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بطور مثال قبلا خانواده سه نفری ۱۲۰۰ نقدی میگرفت و حدود دو تومن کالا برگ الان سه تومن فقط کالا برگ . کالاه برداری دولت .
    • عشقپولیس IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بجای اینکه یارانه مردم بیشترمیکردین همین ۴۰۰تومان ازشون گرفتین
    • علیرضا IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 1
      پاسخ
      ما یارانه نقدی میخواهیم.این طرح وچندبار میدن بعد قطع میکنن.مردم گول نخورید.بدون مشورت بامردم از خودشون طرح میدن.بازم اعتراض باید بشه بابت این یارانه نقدی.من کالابرگ نمیخوام پول نقد گفتید ازاین ماه هرنفر ۷۰۰هزارتومن میدیم.کالابرگ هم میدیم.زدین زیرش
    • فاطمه IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اقا من نمیخوام بخورم میخوام بپوشم باید کیو ببینم
    • علیرضا IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      ما یارانه نقدی میخواهیم.فرقی نکرد بازم.شما هرماه ۴۰۰تومن نقدی مردم میگیرفتن هرنفری وکالابرگ هم نفری ۶۲۰تومن باهم میشه یک میلیون وبیست هزارتومن.این همون شد.نقدی رو گذاشتیدروی کالابرگ.ماکالابرگ نمیخواهیم.
    • IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      حالا یارانه نقدی قطع میکنن .بعد ما بیچاره ها که بچه شیر خشکی داریم چکار کنیم .حداقل برای دوسه روز در بی پولی براش شیر خشک و پوشک می‌گرفتیم .ای خدا
    • IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      همین یارانه باشه بهتر ما کالا برگ اینا رو نمیخواهیم
    • DE ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 0
      پاسخ
      یعنی چی؟ یعنی دیگه یارانه نقدی نمیدن و فقط ماهی یک میلیون کالا برگ می‌دن؟!
    • سحر DE ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      نقدی بدین کالابرگ برا چیمونه همه پول احتیاج دارن چیکار دارین چی میخورن
    • غلامرضاعبدلی IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام.نبایدیارانه نقدی خذف شودمردم چیزهایی لازم دارندکه درکالابرگهانیست وبه پول نقدنیازدارند.بازمردم دچارمشکل میشوند.میان ابروش درست کنندمیزنن چشمش کورمیکنند.
    • IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      چرا واسه ما که ۴ نفره هستیم،فقط ۸ میلیون واریز کردن. دهک 2 هم هستیم
      • ایرانی IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        سلام منم همینطور ۴ نفر هستیم اما ۸ میلیون شارژ شده !!! اما اقوام مون درست شارژ شدن
      • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        جوابشو پیدا کردی به منم خبر بده منم دهک دو و ۴ نفره هستیم ۸ تومن واریز کردن
    • فرهاد IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرا واسه ما که خانواده ۴ نفره هستیم ،دهک 2 هستیم،فقط ۸ میلیون کالابرگ شارژ شده؟!مگه ۱۶ میلیون نباید باشه؟!
      • ناشناس IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        ماهم خوانواده6نفره هستیم ولی12میلیون واریزکرده دهک 3
    • حسن ص FR ۰۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من بازنشسته ام کالا برگمو قطع کردید شما برچه اساسی کالا برگ میدهید؟همش سلیقه ی وسلام.
    • علی IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      یارانه نقدی حذف میشه
    • مهدی آذر CY ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      23 1
      پاسخ
      شما چرا یارانه نقدی مارو قطع کردید که کالابر رو اضافه کنید من خانوادم 4 نفریم دهک سوم هستیم پول یارانه رو داریم به قسط وام میدیم اگه نباشه قسط وام ما عقب میوفته من کسی رو میشناسم با پول یارانه داره داروی مریضی همسرشو میخره شما قطع میکنید کالابرگ بدید تکلیف کسایی مثل ما چیه چرا شب میخوابید صبح پامیشید یه قانون از خودتون درمیارید بابا پدرمارو درآوردید از بس به ما استرس دادید
    • هانا IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      ما پول لازم هستیم هم کالا بدید هم پول نقد
    • هم وطن IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      یه تومن چی میشه ؟بااین گرونی.واقعآ که خسته نباشید'
    • عنایتی IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من که چنین پولی به حسابم نیومده. اگه من جزء ثروتمندان حساب شدم، واااااای به حال بقیه.
    • بینام IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خوبه دیگه با یارانه ای در نظر گرفتن یه چیزی از جیب میذاریم یه دونه روغن ۵ کیلویی با قیمت جدید میشه گرفت ... خدایی خیلی عالیه هم قیمت ها ، هم چقدر به فکر ما هستن 😒😒😒
    • ناشناس IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      درود بر شما که یارانه و کالا برگ ما را قطع کرده اید بدون هیچ بازنشستگی و سرپرستی که نداریم سپس اعلان می کنید برای هفتاد میلون نفر اضافه ریختید کجا و به که اعتراض کنیم فقط اعلان کردن چه فایده
    • علی رضا IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه گفتار و عمل یکی نیست مخصوصا دهک بندی درست اجرا نشده معلومه یا این دهک بندی در صدد قطع یارانه ها هستید!!!!
    • جابر IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کارمند وزارت آموزش و پرورش ماهی هفده میلیون و هشتصد هزار تومان است تا دوازدهم ماه فقط برای خرید معمولی میرسد خانه دارم اما اگر نداشتم چه می شد انصافاً چه بگم
    • IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      چیشده مهربون شدید؟
    • IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      یارانه سرجای خودش هست این بحثش جداست
      • شاهین US ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        نه جناب اینو بجای یارانه میدن
    • منصور شمعی IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      الان پیامک اومده برای هر نفر چهار میلیون تومان برای چهار دوره خانواده ما چهار نفره میشه شانزده میلیون تومان ولی برای ما دوازده میلیون تومان واریز شده چهار میلیون تومان این وسط از ما دزدیدند کی دزدیده ؟
    • وحید IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نه بیمه نه خونه نه خودرو هیچی ندارم واقعا الا کسانی که میگفتن یارانه مونو قطع کردن درک میکنم یارانه ما 400هزارتومنی بود الان شده 300هزارتومن کالابرگ هم 500هزاری بود الا کمش کردن درماه هم زیر ده میلیون خرج مونه
    • 😐 IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      2 1
      پاسخ
      ما را دهک ده اعلام کردین که کارپردازشرکت یم یک سال کارت شرکت به حساب منم نیست من با یه حقوق کارگری و یه پراید خانه مستاجری هشتاد متری دهک دهم کسایی میشناسم سه چهارتا ماشین و خانه بالای ده میلیاردی داره یارانه میگیره هرچه هم فرم شکایت مینوسم جواب نمیدین جایی برای شکایت نگذاشتین
    • ناشناس US ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      حداقل حقوق 14م، تورم حداقل %50، متوسط افزایش حقوق خوشبینانه %30، یعنی در مقابل حداقل 5.8م که باید پرداخت شود، فقط 1م یارانه می دهید، آنوقت منت هم می گذارید؟
    • محسن IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      آقاجان با این گرونی اجناس این مبلغ دردی را دوا نمی کنه اجناس رو ارزان کن نه کالابرگ بده نه یارانه
    • ع،م IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      7 0
      پاسخ
      نظر من که در دهک یک و مستاجر هستم هرماه روی یارانه نقدی حساب میکردم کم بود اما نقدی بود آیا میتوان به صاحب خانه یا قسط به جای پول کالا برگ داد من که درآمدم کم و حقوق ثابت ندارم چه کنم شما بگید حداقل دهک یک تا سه را چهار میلیون نقد پرداخت میکردید خیلی بهتر بود گاهی به خاطر مشکلات و اجاره خانه باید از شکم گذشت ممنون میشم که این نظر را ثبت کنید چون مطمعن هستم هر سه دهک با این نظر موافق هستند
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      قبلا با کالابرگ ۳۵۰تومانی ،برای ۲نفر یک کیسه ۱۰کیلویی برنج هندی می‌گرفتی با افزایش ۶۵۰تومان برای هر نفر ،حالا میشه ی کیسه برنج گرفت؟؟؟
      • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
        0 0
        آخه این چه کاریه.....ما اجناس رو خودمون از فروشگاه میخریدیم نسیه ماهیانه.....تا حقوق می‌گرفتیم ..ولی الان نقد فروشگاهها از ما کم می‌کنن....به نفع فروشگاها شده ...
    • علی IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من نه خونه دارم و نه ماشین منو دهک ۱۰قرار دادن من نماینده بیمه هستم و مردم اقساط خودشون به حساب من واریز میکنن و درآمد ماهیانه ۳۰تومان هست چرا یارانه به من تعلق نمیگیره
    • مهدی IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      31 0
      پاسخ
      چرا نقدی نیست اجاره رو با کالا بدیم
    • فراز IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      واسه ما که چهار نفره هستیم،دهک ۲،بانک ملی،چرا نصفه واریز شده ،۸ میلیون فقط واریز شده!!!!مگه ۱۶ میلیون قرار نبود بریزن؟؟؟؟؟؟
    • اصغری US ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 1
      پاسخ
      مردم نمیتونید با پول بخرید
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      5 0
      پاسخ
      اکثر مردم یارانه نقدی رو بابت قسط بانکی و یا اجاره خونه دارند پرداخت می کنند با چه حسابی این تصمیم رو گرفتید بدون اینکه فکر کنید
    • حمید IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده سرپرست خانوار م حسابم مسدود شده .نمی‌توانم کالا برگ را بگیرم چه باید کرد
    • یلدا IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرا من دهک ۹ هستم شوهرم کارگره بدبخت رفته یه مغازه اجاره کرده خونمون هم تو یه زیر زمین تنگ و تاریکه که ماهی ۱۰ میلیون فقط اجاره خونه میدم صاحب خونه هم گفت چون اگه کد رهگیری بدم برام مالیات میاد بهمون کد نداد کلی هم اجاره مغازه میدیم نه خونه داریم نه ماشین هشتمون گرو نهمونه....فقط چون شوهرم لاستیک و وسایلشو قرضی میاره و بعد می فروشه و میریزه به حساب عمده فروش گردش کارتش بالاست حالا دولت فکر نمی کنه ای بدبخت تهش هیچی برای خودش نمی مونه دهکشو کرده ۹....انصاف داشته باشید.
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نفری ده میلیون بدید راضی میشم ،پول نفت حق مردم هست،
    • رویا IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 0
      پاسخ
      واقعا متاسفیم آخه نقدی آدم میدونه باهاش یک کاری میتونه انجام بده الان ما چقد خوشبختیم که یک درصد هزینه ها رو کالابرگ داد
    • مهدی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      کاش بازنشستگان زیر فقر هم دریابید
    • احمد IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 0
      پاسخ
      چرا یارانه قط بشه سبد کالروا هم نخواستیم هرچی میخواهین واریز کنین نقدی به اختیار خود طرف خرج بشه چون وقتی سبد کالا رو بخواهی بخری همه چی دو برابر به آدم میفروشن
    • ... IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      یه کیلو گوشت میشه خرید با یک میلیون . اصلا این مبلغ جوابگو تورم نیست.
    • سیامک HK ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بازهم وعده ی چند روز بعد را دادند
    • ‌‌ IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما قبلا همین مبلغ میگرفتیم نصفش کالا بود نصفش یارانه نقدی الان شما چه خاکی رو سر ما ریختی ‌که میگی ما یارانه رو متناسب با قیمتها افزایش دادیم
    • کریم IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      هرموقع که سهم من نقدا بدستم رسید راستگویی شما ثابت خواهد شد
    • علی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چطور سال دارد تمام میشه هنوز مصوبه اجرایی مسکن و ودیعه معلولین سازمان بهزیستی کشور به استان‌ها ابلاغ نشده واقعا یعنی چه
    • مهدی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دهک ۸شامل این طرح کالابرگ میشود
    • علی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      حقوق من 17 تومنه زدن من دهک ده هستم واقعا اگر این روش دهک بندی تون باشه شامل 90 درصد مردم نمیشه
    • Abdol IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      یارانه نقدی همچنان سرجاشه نگران نباشید،این طرح معیشتی هست وربطی به یارانه نقدی نداره.درضمن بعضی فروشگاه ها با کسر چند درصد بجای کالا پول نقد میدن دیگه اگه پول لازم هستید
    • مینا IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما بازنشسته هستم ماهی 15میلیون حقوق می گیریم شدم دهم نه
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من دهک ۳ بودم شوهرم تاکسی داره مستاجر هستیم یه بچه هم داریم مارو انداختن دهک ۸ خداییش این انصافه؟! به چه دلیل!؟ زمین داریم؟ خونه داریم؟ یه پراید تاکسی مدل پایین داریم فقط.. 😔
    • محمد IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام براي خانواده ٣ نفره دهک یک فقط ۴ ملیون واریز شده چرا اینجوریه
    • مهدی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ده میلیارد دلار میشه نفری 75 میلیون تومان درسال ماهی نزدیک6میلیون ونیم نه نفری یک تومن بقیش کجا میره؟؟؟؟!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها