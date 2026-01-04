https://mehrnews.com/x3b4P7 ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۳ کد خبر 6712711 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۳ آرامش در شهر اراک اراک- در این ویدئو آرامش در شهر اراک و فعالیت کسبه و بازاریان در مرکز اصلی شهر را مشاهده میکنید. دریافت 22 MB کد خبر 6712711 کپی شد مطالب مرتبط آقاعلیخانی: مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط پایدار قرار دارد بازاریان استان مرکزی عهد خود را با ولایت تجدید کردند اصناف و بازاریان اراک، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند نوده فراهانی: هیچ کمبودی در کالاهای اساسی کشور وجود ندارد برچسبها اصناف و بازاریان اراک تردد وسایل نقلیه
نظر شما