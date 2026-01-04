  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۳

آرامش در شهر اراک

آرامش در شهر اراک

اراک- در این ویدئو آرامش در شهر اراک و فعالیت کسبه و بازاریان در مرکز اصلی شهر را مشاهده می‌کنید.

دریافت 22 MB
کد خبر 6712711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اراکی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      در شهر اراک زندگی جریان دارد و ما مردم بسیجی و انقلابی و جوانان شیر پاک خورده اراک به هیچ دشمنی اجازه نخوایم داد که شهر ما را ناامن کنند اگر هم مشگلی باشد با منطق و تدبیر عالمانه حل خواهیم کرد و به زندگی شرافتمندانه خود در سایه الطاف الهی و رهنمودهای مقام مظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای ادامه خواهیم دهد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها