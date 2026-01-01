  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

اصناف و بازاریان اراک، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند

اصناف و بازاریان اراک، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند

اراک- اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان شهرستان اراک با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر وحدت و آرامش اجتماعی، اعلام و صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه‌ها، اصناف و بازاریان شهرستان اراک با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی، هرگونه تهدید علیه حاکمیت، ثبات و منافع کشور را به‌شدت محکوم کرده و صیانت از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران اسلامی را وظیفه‌ای همگانی دانستند.

این بیانیه می‌افزاید: ما اصناف، اتحادیه‌ها و بازار اراک، با باور به نقش وحدت و همدلی ملی، هرگونه تهدید علیه حاکمیت، ثبات و منافع کشور را محکوم کرده و صیانت از یکپارچگی سرزمینی ایران اسلامی را وظیفه‌ای همگانی می‌دانیم.

در ادامه بیانیه آمده است: اصناف، اتحادیه‌ها و بازار شهرستان همچون گذشته، در کنار مردم و در چارچوب قوانین کشور، با تلاش در مسیر تولید، تجارت و خدمت‌رسانی، از آرامش اجتماعی، ثبات اقتصادی و پیشرفت ایران اسلامی حمایت خواهند کرد و ضمن تاکید بر وحدت در جامعه و لزوم تأمین اقلام و نیازمندی‌های مردم عزیز اعتراض خود را نسبت به مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم اعلام داشته و صف خود را از اغتشاشگران جدا می‌نمائیم و پای بندی خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز اعلام می‌داریم

کد خبر 6709595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها