عارف امرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در لرستان هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده وجود دارد، اظهار داشت: از این میزان هزار و ۱۰۰ کیلومتر شریانی و اصلی و ۷۰۰ کیلومتر راه فرعی و اصلی دوخطه است.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای ما تأمین منابع مالی است، عنوان کرد: در زمینه راههای شریانی به دلیل اینکه سازمان راهداری کشور اعتبارات لازم را تأمین میکند ما شرایط بهتری داریم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، بیان داشت: دغدغه ما در حوزه راههای روستایی و فرعی است که بیش از هفت هزار کیلومتر هستند.
امرایی، افزود: در جلسهای که در سازمان مدیریت داشتیم، این امیدواری را به ما دادند که در سال ۱۴۰۵، منابع مالی احداث راههای روستایی استان بهصورت ۱۰۰ درصد اختصاص پیدا کند.
