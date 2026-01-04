حضور و بازدید فرمانده کل سپاه از مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، در سفر به کرمان و بازدید میدانی از روند اجرای برنامه‌های هفته مقاومت و مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی آخرین تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی، دستورات لازم در خصوص موارد مختلف بویژه مسائل امنیتی، ایمنی و تأمینی صادر کرد.

وی با تاکید بر اهمیت این حضور حماسی پس از گذشت شش سال از شهادت سردار دل‌ها و برگزاری کامل این برنامه‌ها توسط خود مردم، آمریکا و رژیم صهیونی که عاملین ترور حاج قاسم بوده‌اند را بزرگترین مخالفان برگزاری این رویداد بین‌المللی در محور مقاومت معرفی کردند.