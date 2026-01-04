حجتالاسلام نادعلی علینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تبیین جایگاه علمی و اخلاقی آیتالله مصباح یزدی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: هرچند سخن گفتن از این بزرگان بسیار است، اما به اندازه توان باید از دریای عظمت آنان بهره گرفت.
وی افزود: آیتالله مصباح، سردار میدان علم، فرهنگ و مرزهای اعتقادی بود و حاج قاسم سلیمانی سردار مرزهای جغرافیایی و امنیت مردم؛ یکی پاسدار ایمان و ارزشها در برابر شبهات فکری و دیگری پاسدار جان، مال و آرامش مردم در میدانهای خطر، هر دو در خط مقدم و هر دو سردار به معنای واقعی کلمه بودند.
مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری با اشاره به ویژگیهای مشترک این دو چهره برجسته تصریح کرد: آنچه در آیتالله مصباح و حاج قاسم مشترک بود، روح الهی و خدا ترسی، اخلاص در بالاترین سطح و بیاعتنایی کامل به دنیا و فریبهای آن بود؛ صفاتی که در این دو بزرگوار به اوج خود رسیده بود.
علینیا با تأکید بر استقامت روحی این دو شخصیت گفت: ملامتها، فشارها و تمسخرها هیچگاه اراده آنان را متزلزل نمیکرد و با روحی آرام و استوار مسیر حق را ادامه میدادند.
وی ادامه داد: حاج قاسم برایش جناحبندیها و قضاوتهای ظاهری اهمیتی نداشت و آیتالله مصباح نیز با سعه صدر و آرامش، تنها انجام تکلیف را مدنظر داشت؛ هر دو اهل کار، مجاهدت و تلاش بیوقفه بودند.
مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه دنیا محل آسایش نیست، بلکه میدان تلاش است، خاطرنشان کرد: بزرگی این دو شخصیت حاصل تبلیغات نبود، بلکه نتیجه سالها مجاهدت، کار شبانهروزی و ایستادگی در مسیر حق بود.
حجتالاسلام علینیا در پایان با اشاره به بصیرت سیاسی و ولایتمداری این دو چهره برجسته گفت: آیتالله مصباح و سردار سلیمانی در شناخت جبهه حق و باطل، اطاعت از ولیامر و تحلیل درست حوادث، الگو بودند و هرگز فریب ظاهرها و نقشههای دشمن را نخوردند.
