تجلیل از پدران شهدا در محفل قرآنی آستان مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری اعتکاف رجبیه، محفل انس با قرآن کریم با تجلیل از پدران شهدای والامقام اقتدار، امنیت و مقاومت صبح یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی‌اکبر اجاق نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، مدیر کل بنیاد شهید استان قم و جمعی از معتکفین در این مکان مقدس برگزار شد.

تجلیل از پدران شهدا بخشی از این برنامه باشکوه بود که در آن پدر شهید مقاومت سعید کریمی قطعه بالایی، پدر شهید اقتدار علی رضایی بفروئی، پدر شهید اقتدار محمد آرزومندی، پدر شهید مقاومت احسان کربلایی پور، پدر شهید امنیت حسن مختار زاده و پدر شهید اقتدار عارف معارفوند تجلیل شدند.

در این محفل نورانی که اجرای آن بر عهده مهدی کلانترزاده بود؛ استاد مهدی تقی پور به تلاوت مجلسی قران کریم پرداخت؛ حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم به شرح و تبیین آیات کلام‌الله کریم پرداخت، گروه انصارالحجه به اجرای سرود پرداخت و حجت‌الاسلام جلالی طرح زندگی با آیه‌ها را تشریح کرد.