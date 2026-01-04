خواجه ای: ۱۱۵ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرآیند تعیین قطعات متقاضیان قانون مذکور در محدوده طرح توسعه منفصل روستای کوشکن «ثمین سه» همچنین روستاهای حومه زنجان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در حال پیگیری است.

وی افزود: به منظور صدور قرارداد واگذاری متقاضیان طرح ثمین سه به تعداد ۴۶۲ نفر در ۲۳۱ قطعه طی چند ماه آتی انجام خواهد گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: همچنین تأمین نیاز زمین متقاضیان روستایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در روستاهای واقع در حریم شهر زنجان در دست مطالعه بوده و بلافاصله پس از معرفی زمین‌های مستعد توسعه توسط اداره کل راه و شهر سازی فرآیند مطالعه و تهیه طرح تفکیک و نهایتاً واگذاری این قطعات به متقاضیان مشمول صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: هم اکنون طرح ۳۶۸ واحدی نهضت مسکن ملی با رعایت استانداردهای ملی به صورت کامل و مطابق با ضوابط فنی در زنجان احداث شد و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان خاطر نشان کرد این پروژه با مساحت کلی سایت ۱۵ هزار و ۱۲۵ مترمربع و مساحت مفید ۳۴ هزار و ۴۱۰ مترمربع، در ۵۸ طبقه و با متوسط مساحت هر طبقه ۸۴۸ مترمربع طراحی و اجرا شد که مطابق با استانداردهای تعیین شده در نهضت مسکن ملی است.