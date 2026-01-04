به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر وقوع تصادف زنجیرهای میان چند خودروی سبک و سنگین در اتوبان قزوین به زنجان، ۱۹ نفر بهصورت احتمالی دچار مصدومیت شدند و نیروهای امدادی به سرعت در محل حاضر شدند.
این حادثه ساعت ۰۷:۰۹ صبح روز شنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ در اتوبان قزوین به زنجان رخ داد و در این تصادف زنجیرهای، یک دستگاه اتوبوس، یک خودروی پراید، یک خودروی پژو و یک دستگاه مینیبوس با یکدیگر برخورد کردند.
بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند تا اقدامات امدادی و درمانی لازم را انجام دهند.
