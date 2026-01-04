‍ تابلوی روستا بر دیوار شهر تهران؛ اتمام نقاشی دیواری خیابان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره زیباسازی منطقه ۶ تهران با به پایان رساندن یک پروژه نقاشی دیواری در خیابان کردستان، نبش خیابان اشک‌شهر، فضایی بصری و روح‌بخش خلق کرده است که یادآور معماری روستایی و سرسبزی طبیعت است.

این اثر هنری شهری با طراحی خاص و استفاده از رنگ‌های زنده و جزئیات دقیق، منظره‌ای از خانه‌های شیروانی، پنجره‌ها و باغ‌های کوچک و درختان سرسبز را به تصویر کشیده است.

حسن اختردانش، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ تهران در این باره گفت: نقاشی دیواری به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای هنر شهری، توانایی دگرگون‌سازی فضاهای خاکستری و یکنواخت سطح معابر را دارد. این طرح در خیابان کردستان، به‌عنوان یکی از معابر اصلی و پرتردد منطقه، می‌تواند تأثیر چشمگیری در بهبود و زیبایی بصری محور در دیدگاه رهگذران و ساکنان داشته باشد.

وی افزود: طراحی این اثر نقاشی با تأکید بر المان‌های طبیعی و معماری اصیل ایرانی، در راستای سیاست‌های زیباسازی شهری با رویکرد هویت‌بخشی و آرامش‌آفرینی انجام شده و پیام‌آور احترام به طبیعت و سادگی زندگی است.

اختردانش، در پایان تصریح کرد: هنر، مؤثرترین ابزاری است که می‌تواند پلی بین زندگی روزمره شهری و ارزش‌های زیبایی‌شناختی و فرهنگی باشد.