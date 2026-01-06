به گزارش خبرگزاری مهر، اداره زیباسازی منطقه ۶ تهران با همکاری و مشارکت مستقیم سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مجموعه‌ای از طرح‌های نوآورانه و خلاقانه را در راستای زیباسازی هرچه بیشتر منظر و سیمای شهری به اجرا گذاشته است.

حسن اختردانش معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ تهران در این باره گفت: اینگونه تلاش‌ها که با جدیت در حال پیگیری است، طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود از رنگ‌آمیزی نماها و نقاشی دیواری‌های موضوعی گرفته تا طراحی، ساخت و نصب المان‌های هنری خلاقانه در جای جای شهر. هدف از این پروژه‌ها، خلق فضاهایی جذاب، روح‌بخش و دارای هویت برای شهروندان و رهگذران است.

اختردانش، اضافه کرد: یکی از شاخص‌ترین این اقدامات، اجرا و نصب المان هنری «قاب گُل‌های رنگارنگ» به همراه طرح پروانه در خیابان آیت‌الله طالقانی، زیر پل حافظ است. این المان با طراحی منحصربه‌فرد خود، توانسته نقطه‌ای که پیش‌تر فضایی عادی داشت را به یک «توقف‌گاه بصری زیبا» تبدیل کند. ترکیب رنگ‌های شاد گل‌ها و فرم پویای پروانه‌ها، نمادی از زندگی، شکوفایی و امید را در قلب شهر تداعی می‌کند و نظر هر رهگذری را به خود جلب می‌نماید.

محمد رضا اخلاصی، رئیس اداره زیباسازی منطقه ۶ نیز در این زمینه یادآوری کرد: پروژه‌های مشابه دیگری در سایر نقاط شاخص و حتی معابر این منطقه نیز در دست طراحی و اجرا قرار دارند.

اخلاصی عقیده دارد: نصب اینگونه المان‌ها و اجرای نقاشی‌های دیواری، فراتر از تزئین، در حال خلق «گفتمان هنری» در فضای عمومی هستند، یعنی فضاهای شهری می‌تواند زنده، پویا و الهام‌بخش باشند.