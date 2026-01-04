به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام اظهار کرد: امیدوارم همگی بتوانیم با الگو گرفتن از سیره آن حضرت، به‌عنوان شیعیانی راستین رفتار کنیم و مایه افتخار برای کشورمان باشیم.

وی همچنین با تبریک فرارسیدن سال نو میلادی به هم‌میهنان مسیحی و شهروندان ارمنی گفت: امیدواریم سال جدید برای همه مردم جهان سالی سرشار از خیر، برکت، صلح و همزیستی باشد و شاهد کاهش ظلم، درگیری و پیامدهای تلخ جنگ‌طلبی قدرت‌های بزرگ در دنیا باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به دستاوردهای علمی اخیر کشور افزود: در سال‌های گذشته شاهد پیشرفت‌های چشمگیر و متعددی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم که نمونه بارز آن، پرتاب هم‌زمان سه ماهواره به فضاست؛ اقدامی ارزشمند که حاصل تلاش دانشمندان جوان و نخبه ایرانی است. میانگین سنی سازندگان این ماهواره‌ها تنها ۲۶ سال بوده و این نشان می‌دهد جوانان کشور بدون اتکا به آموزش‌های خارجی و صرفاً با دانش به‌دست‌آمده در مدارس و دانشگاه‌های داخلی، توانسته‌اند به سطحی از توانمندی در تراز کشورهای پیشرفته برسند.

نورصالحی با قدردانی از تلاش‌های این نخبگان تصریح کرد: این عزیزان با وجود محدودیت امکانات، حداقل دریافتی‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، دست به اقدامات بزرگ و اثرگذار بین‌المللی می‌زنند. همین پیشرفت‌هاست که دشمنان تاب دیدن آن را ندارند، چراکه به‌خوبی می‌دانند ملت ایران در صورت رهایی از فشار و تحریم، جایگاهی بسیار والاتر در جهان خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه‌ای در اصفهان گفت: بارها تأکید کرده‌ام که اگر هدف ما نجات اصفهان از آلایندگی صنایع بزرگ، بحران کم‌آبی، آلودگی هوا و پدیده فرونشست زمین است، راهی جز حرکت به سمت توسعه صنایع دانش‌بنیان نداریم. باید بستر استقرار و فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در شهر فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار موجود، استان اصفهان با داشتن حدود ۵/۵ درصد جمعیت کشور، نزدیک به ۱۰ درصد نخبگان علمی، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان را در خود جای داده است. این ظرفیت نشان می‌دهد اصفهان توان آن را دارد که به قطب شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تبدیل شود. در همین راستا، شورای اسلامی شهر از دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع شهری خواسته است پیش‌بینی مناطق ویژه توسعه فناوری و ارائه تسهیلات بیشتر برای فعالیت این شرکت‌ها در برنامه‌های آتی لحاظ شود.

نورصالحی با اشاره به برخی نارضایتی‌های مطرح‌شده در هفته‌های اخیر در کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند که بسیاری از این مطالبات، بحق است. با این حال، دشمنان همواره تلاش می‌کنند از مطالبات به‌حق مردم سوءاستفاده کرده و آن را در مسیر اهداف خود قرار دهند. تجربه‌های مشابه در کشورهای مختلف از جمله فلسطین و ونزوئلا نشان می‌دهد که در دنیای امروز، متأسفانه منطق حاکم، منطق زور است و هر قدرتی که توان بیشتری دارد، خود را مجاز به ظلم می‌داند.

وی افزود: ما باید با تکیه بر مردم، جوانان، دانشمندان و همچنین با حمایت دولت و مجلس، بسترهای علمی، اقتصادی و اجتماعی لازم را فراهم کنیم تا کشورمان مستقل، قدرتمند و متکی بر توان داخلی روی پای خود بایستد و به جهانیان ثابت کند که ایران به دنبال زندگی شرافتمندانه، عادلانه و به‌دور از بی‌عدالتی است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: از کسبه و بازاریانی که مطالبات بحق خود را در چارچوب نظام و از مسیرهای قانونی پیگیری می‌کنند، حمایت می‌کنیم، اما از افرادی که به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند اعلام برائت می‌کنیم. انتظار ما این است که مردم همچنان مطالبات خود را از مجاری قانونی مطرح کرده و اجازه ندهند خواسته‌های به حقشان دستاویز جریان‌های فرصت‌طلب قرار گیرد.